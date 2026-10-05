Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı - Son Dakika
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Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı

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Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
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''Hakemler Dosyası'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel’in tutuklanmasına karar verildi.

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

İKİ HAKEM DE TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor- Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Yasin Kol 'Şike' ile 'Teşvik', Göktuğ Hazar Erel ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı.

HAKEMLERE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Yasin Kol 'Şike ve Teşvik' suçundan, Göktuğ Hazar Erel ise 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

''ŞİKE VE TEŞVİK'' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Yasin Kol'un 'Şike' ile 'Teşvik' suçundan, Erel'in ise 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. 

YASİN KOL'UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında 'Şike' ile 'Teşvik' suçundan tutuklanan Süper Lig hakemi Yasin Kol'un emniyet ifadesi ortaya çıktı.

"BU PARA TRANSFERİ BANA AİT DEĞİLDİR"

MASAK verilerinde 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde toplam 135 milyon liralık işlem hacmi bulunduğunun sorulması üzerine Kol, "Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Hakemlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışıp kazandığım dışında böyle bir param olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir" dedi. Kol, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilerle yaptığı para transferlerini sorulması üzerine, "Yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman Yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yapılan tespitleri kabul etmiyorum" dedi.

"KİMSE MAÇTAN ÖNCE YA DA SONRA TALİMAT VERMEDİ"

Eski hakem Eren Acar'ın Ferhat Gündoğdu'nun kendisini yönlendirdiği ve maç öncesi ve sonrasında FaceTime görüşmeleri yaptığı yönündeki beyanı da soruldu. Kol, "Yasin Kol'un geçen sezon yönettiği Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi ve sonrası FaceTime görüşmeleri yapılmıştır' beyanı tamamen asılsızdır. Benim kimse maçtan önce ya da sonra arayıp maçta nasıl davranacağım konusunda bir talimat vermedi. Veremez de" dedi. Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp üzerinden hakem kadroları hakkında yaptığı görüşmeler de sorulan Kol, "MHK başkanı derbi maçlarında ve kritik maçlardan yaklaşık 3 gün önce maçı yönetecek hakemle, hakem kadrosu olarak kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini ve bir önerimizin olup olmadığını sorup görüşümüzü almaktadır. Bu uygulama bana özel değil, derbi yönetecek tüm hakemlere uygulanır" dedi. Kol, söz konusu yazışmalarla ilgili olarak da "İyi anlaştığım hakem arkadaşlarımı MHK başkanına sundum, onun onayı ile maçları yönettim. Yukarıdaki konuşma içeriği bundan ibarettir" şeklinde savunma yaptı.

"TESPİTLERİ KABUL ETMİYORUM"

Kendisine yöneltilen para transferleri üzerinden yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğunun belirtilmesi üzerine Kol, "Ben yukarıda bahsedilen para transferlerini hiçbir şekilde yasa dışı bahis ile alakalı değildir. Ben hiçbir zaman yasa dışı bahis oynamadım ve başkalarına oynaması için herhangi bir para göndermedim. Yapılan tespitleri kabul etmiyorum. Benim hayatım boyunca yasal veya yasa dışı bahis ile hiçbir zaman ilişkim olmamıştır. Herhangi bir platformda da hesabım bulunmamaktadır. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SORUŞTURMA'NIN DETAYLARI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

FutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mesut mesut:
    Darısı Malum Takımın Başkanına. kaçacak yerniz kalmadı 6s 3 4 Yanıtla
    Uğur Güllü Uğur Güllü:
    ulan beyni yetmeyen şahıs. Bu adam seni Kadıköy’de kurtarmadı mı Galatasaray içinizden geçiyordu. Bu arada beşiktaşlıyım. Bu kadar algı yapan beyni yetmeyen taraftar grubu görmedim 0 1
    Diyar Diyar:
    Galatasaray hiç bir zaman bunu istemedi maçları yönetmesi için ali koç yapı var diyordu yasin kol koyu Fenerbahçeli yapı yerine sapı kaldı elinizde 0 0
  • ismailkara718 ismailkara718:
    artık fener yasini çıkartmak için bütün avukatları tutar hakim savcı vs. alisiktit şikeye f.b 1 0 Yanıtla
  • yobaz deşen yobaz deşen:
    darısı halüsselami ikülüsünin başına 0 0 Yanıtla
  • cemalettinhardalcorum cemalettinhardalcorum:
    evet hak yerini bulacak türk futbolunu ne hale getirdiler 5 senedir tiyatro izliyordun inşallah temizlenir 0 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    62.5 milyon nerede devlet bu parayı'da kendisinden faiziyle beraber tahsil etmeli yanına kar kalmamalı. 0 0 Yanıtla
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