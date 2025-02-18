Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye resti çekti: Çekinmeyeceğiz - Son Dakika
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Spor

Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye resti çekti: Çekinmeyeceğiz

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'nin Milli Takım'a oyuncu göndermemesi konusunda açıklama yaptı. Türkoğlu, süreci yaz aylarına kadar yakından takip edeceklerini ve aynı tutumun devam etmesi halinde gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

18.02.2025 13:51  Güncelleme: 13:59
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe'nin Milli Takım'a oyuncu göndermemesi konusunda açıklama yaptı.

"AYNI TAVIR DEVAM EDERSE..."

Süreci takip edeceklerini söyleyen Türkoğlu, "Süreci yaz aylarına kadar yakından takip edeceğiz. Avrupa Şampiyonası'na giderken bu tutumun aynı şekilde devam etmesi halinde, yönetim olarak gerekli yaptırımları uygulamaktan çekinmeyeceğimizi açıkça belirtmek isteriz. Bu durum, sporcularımız da dahil olmak üzere herkes için geçerlidir.

Biz her zaman iletişimin ve zamanın bazı şeyleri değiştirebileceğine inanan bir yönetim olduk. Ancak, milli takım açısından Avrupa Şampiyonası sürecine girerken aynı tavır devam ederse, kim olursa olsun, yönetim olarak daha önce gösterdiğimiz kararlılığı sürdürmeye devam edeceğimizi herkesin huzurunda ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Sürecin uzamasından dolayı şaşkın olduklarını söyleyen Türkoğlu, "Süreci her zaman yakından takip eden bir yönetim olduk ve anlayışımız da her zaman bu yönde olmuştur. Hiçbir zaman diyalogdan kaçan bir yönetim olmadık. Ancak bazı konulara burada girmemizin doğru olmayacağını düşünüyorum, çünkü buraya gelen ve davet edilen oyunculara haksızlık olur. Sonuçta onlar şu an milli takım formasını giymek için buradalar.

Bu sürecin bu kadar uzaması bizi şaşırttı, çünkü zamanın doğru yönetildiğinde olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesi elbette istemediğimiz bir durum. Ancak şu anki odak noktamız, milli formayı giyecek oyuncuların Perşembe ve Pazar günkü maçlarda en iyi performanslarını sergilemeleri olacaktır." dedi.

"SPORCUNUN MENFAATLERİNİ ÖN PLANDA TUTTUK"

Kadro yapılanması hakkında konuşan Türkoğlu, "Yönetim olarak aldığımız kararlarda her zaman sporcunun menfaatlerini ön planda tuttuk. Burada da vurgulamak istediğim en önemli nokta budur. Sporcunun bu süreçte bir ikilem içinde kalmasının doğru olmadığına inandık.

Avrupa Şampiyonası'na giderken, sürecin daha sağlıklı yönetilmesi gerektiğini düşündük çünkü eleme aşamasını garantilemiş bir takımız. Sporcumuzun bu tür bir polemiğin içine çekilmesini istemedik, çünkü bunun geri dönüşleri bazen çok ağır olabilir. Hatta disiplin cezası alması gerekebilir ve aylarca sahalardan uzak kalabilirdi. Tam da bu nedenle, mevcut kadroyla devam etmenin en doğru karar olduğunu düşündük." sözlerini sarf etti.

Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe\'ye resti çekti: Çekinmeyeceğiz

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Son Dakika Spor Hidayet Türkoğlu Fenerbahçe'ye resti çekti: Çekinmeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Göztepeli:
    şunu başkaları yapsa ne hayinliği kalırdı ne başka şeyliği. medya konuşmuyor bile, medyanın da bunların organizasyonlarını göstermemeleri lazım. federasyon daha bu karara ilk gün ceza uygulaması lazım. şaka mısınız siz hala çekinmeyeceğiz diyo, sinmişsin korkmuşsun ve taraflısın 108 16 Yanıtla
  • Tayfur:
    BEŞİKTAŞ'ımıza da büyük başarılar yaşatmış gururlandırmış çok değerli Ergin Ataman hocam bunları tokkatlayıp duruyor bunlarda hazmedemiyor ona zarar vericem diye ülkemize zarar veriyor. Çok hakkı yenmesine rağmen, ülkesini vatanını sevdiğinden halkı kışkırtmamak için hep susan şerefli takım BEŞİKTAŞ. İyi ki BEŞİKTAŞ lıyım 84 29 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    Her olumsuz spor olayında Fenerbahçe var Ali Koç ve Acun ülke için teklikeli olmaya başladı 67 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    hadi lan sen kimsin kimin desteği ile başkan oldun FENERBAHÇE den büyükmüsün ancak konuşursunuz -3 71 Yanıtla
  • Sergen:
    Bıktık bu yapılaşmadan. Futbolundan basketine kadar her kurumda yapılaşma var FB tarafından ve ülkemize TÜRKİYE'ye zarar verilerek FB kayrılıyor. 49 10 Yanıtla
  • nurhaber23:
    sen önce 6s’nin ponpon kızı gergin ataman’ı görevden al. 6s Türk basketboluna ne vermiş? 9 39 Yanıtla
  • Savaş Özcan:
    O gs li Ataman gidince sorun kalmayacak. Milli takimda bile cinconculuk yapmanin yanlis oldugunu o herife ogretin once. 6 41 Yanıtla
  • yılmaz gokkus:
    Fenerbahçe elini ayağını çekerse Türk sporu sıfırdır her branşta. Sen önce o antrenörü ne gereğini yap. Yalaka 8 38 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    her branşın şımarık canisi işte 32 10 Yanıtla
  • Tolga A.:
    ataman olduğu sürece o iş yaş 5 27 Yanıtla
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