Hidayet Türkoğlu TBF Başkanı

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TÜRKİYE Basketbol Federasyonu'nun (TBF) Ankara'da gerçekleşen genel kurulunda Efe Aydan ile yarışan Hidayet Türkoğlu, üçüncü kez başkanlığa seçilirken, Basketbol Süper Ligi'nin köklü ekiplerinden Karşıyaka da TBF'ye temsilci gönderdi.

Karşıyaka Genel Sekreteri Avukat Mehmet Yaya, yeni dönemde Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na seçildi. Karşıyaka yönetimi açıklama yayınlayarak Mehmet Yaya'yı TBF'deki yeni görevinden dolayı kutladı.