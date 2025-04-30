Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri Başlıyor

Tarsus Belediyesi tarafından geleneksel sporları yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 'Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri', 4 Mayıs Pazar günü başlıyor.

Tarsus Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle Atatürk Gösteri Merkezi'nde düzenlenen karakucak güreşleri, minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek. Sadece lisanslı sporcuların katılabileceği güreşlerde 1 kilo tolerans uygulanacak. Güreş tartıları saat 08.00-11.00 arasında yapılacak, müsabakalar ise 12.00'de başlayacak.

Müsabakalara katılacak sporculara başarılar dileyerek, centilmence mücadele etmelerini temenni eden Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Türk Milleti'nin köklü spor geleneği olan karakucak güreşlerini, Hıdırellez gibi önemli bir günde halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu organizasyon sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kültürel mirasımızın yaşatılmasıdır. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı güne davet ediyorum" dedi. - MERSİN