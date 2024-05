Spor

- Hikmet Karaman: "Daha becerikli olmamız gerekiyor"

ANTALYA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalyaspor maçının ardından, "Pozisyonları değerlendirmekte, son vuruşu veya son pasta daha becerikli olmamız gerekiyor" dedi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hem statta, hem de televizyonları başında karşılaşmayı izleyen futbolseverlerin tempolu bir mücadele izlediklerini belirtti. Her iki taraf içinde gidip gelen bir mücadele olduğunun altını çizen Karaman, "Adana Demirspor olarak analizlere baktığınızda gol beklentisi yüksek bir maçtı. Pozisyonları değerlendirmekte, son vuruşu veya son pasta daha becerikli olmamız gerekiyor. Her iki takım da hem yukarı hem aşağı ile ilgisi olmadığında ortaya da güzel bir tempolu maç çıktı. Kazanmak istiyorduk. Genç oyuncularımız oynattık süre almayan oyuncularımız da başladık. Özellikle ilk 20 dakika farklı bir formattan oynayıp hemen golleri bulmak istiyorduk ki o pozisyonları da ilk 20 dakika yaşadık. İyi bir maç olduğunu düşünüyorum artık son maçı kendi taraftarımız önünde oynayıp Önümüzdeki sezonun planlaması yapılması gerekiyor" diye konuştu.