Hikmet Karaman: "Kupa finaline odaklandık" - Son Dakika
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Hikmet Karaman: "Kupa finaline odaklandık"

21.05.2022 18:25
Hikmet Karaman: "Kupa finaline odaklandık"

DG Sivasspor deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrılan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman maçın ardından, "Ziraat Türkiye Kupası final maçında Sivasspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Kayseri şehri olarak, Kayserispor olarak bütün odaklanmamız perşembe günü oynayacağımız kupa maçı" dedi.

DG Sivasspor deplasmanından 2-1 yenilgiyle ayrılan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman maçın ardından, "Ziraat Türkiye Kupası final maçında Sivasspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Kayseri şehri olarak, Kayserispor olarak bütün odaklanmamız perşembe günü oynayacağımız kupa maçı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sivasspor deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrılan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karaman, "Ziraat Türkiye Kupası final maçında Sivasspor ile çok önemli bir maç oynayacağız. Kayseri şehri olarak, Kayserispor olarak bütün odaklanmamız perşembe günü oynayacağımız kupa maçı. Taraftarımızı İstanbul'da görmek istiyoruz. Hem Kayseri'den hem Türkiye'nin çeşitli illerinde, hem de yurt dışında başkanımız Berna Hanıma da kadın bir başkan olarak Türkiye Kupası'nı alıp şehre gelmesi yakışır. Sivasspor takımının da çok ciddi bir takım olduğunu rakibimize de saygı gösterdiğimizi söyleyeyim" dedi. - SİVAS

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Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor: 2-1 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Kayserispor: 2-1
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Kupa finaline odaklandık' - Son Dakika


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