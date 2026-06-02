Hindistan'dan Voleybol Ziyareti

02.06.2026 12:13
Dr. Varuna Suthra, Türkiye Voleybol Federasyonu'nu ziyaret ederek voleybol gelişimini inceledi.

FIVB İletişim Komisyonu Üyesi, Kalinga Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü (KIIT) ve Kalinga Sosyal Bilimler Enstitüsü (KISS) Uluslararası İlişkiler Direktörü Dr. Varuna Suthra, aynı zamanda İsviçre- Hindistan Parlamento Grubu Sekreteri Dr. Varuna Suthra, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı ve federasyonun Ankara'daki merkez ofisini ziyaret etti.

FIVB Başkanı Fabio Azevedo'nun tavsiyesi doğrultusunda gerçekleştirilen ve TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Direktörü Nilüfer Shimonsky'nin eşlik ettiği ziyarette Dr. Suthra, Hindistan'da voleybolun gelişimine katkı sağlayacak örnek uygulamaları yerinde incelemek amacıyla Türkiye Voleybol Federasyonu'nun kurumsal yapısı, tesisleri ve altyapı organizasyonları hakkında bilgi aldı.

Gerçekleşen ziyarette TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile de bir araya gelen Dr. Suthra, Türk voleybolunun son yıllarda elde ettiği uluslararası başarıların arkasındaki sistemli yapılanma, sürdürülebilir altyapı modeli ve stratejik yönetim anlayışı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Federasyon tesislerini gezen Dr. Suthra, daha önce farklı ülkelerde benzer incelemelerde bulunduğunu ancak Türkiye Voleybol Federasyonu'nun kurumsal vizyonundan, tesisleşme seviyesinden ve altyapıya verdiği önemden son derece etkilendiğini ifade etti. Türk voleybolunun dünya çapındaki başarısını artık çok daha iyi anladığını belirten Dr. Suthra, Türkiye'nin voleybol alanında birçok ülke için ilham verici bir model oluşturduğunu dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

