Hırvatistan'da 4 milli sporcu piste çıkacak - Son Dakika
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Hırvatistan'da 4 milli sporcu piste çıkacak

24.08.2022 13:48
Hırvatistan'da 4 milli sporcu piste çıkacak

Hırvatistan'da yapılacak BMU Avrupa ve Uluslararası Alpe Adria pist şampiyonalarında 4 milli sporcu mücadele edecek.

Hırvatistan'da yapılacak BMU Avrupa ve Uluslararası Alpe Adria pist şampiyonalarında 4 milli sporcu mücadele edecek.

Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Pist Şampiyonası ve Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası 4,168 metre uzunluğa sahip Rijeka kentindeki Grobnik Pisti'nde 26-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

BMU Avrupa Pist Şampiyonası'nda Furkan Eryılmaz ve Mert Konuk, Uluslararası Alpe Adria Pist Şampiyonası'da da Kadir Erbay ve Turgut Durukan Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonaları serbest antrenmanları 26 Ağustos Cuma günü yapılacak. 27 Ağustos Cumartesi günü sabah sıralama, öğleden sonra da hafta sonunun ilk yarışları start alacak. 28 Ağustos Pazar günü ise ikinci yarışlar yapılacak.

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Kaynak: AA

Avrupa Pist Şampiyonası, Hırvatistan, Motosiklet, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hırvatistan'da 4 milli sporcu piste çıkacak - Son Dakika

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