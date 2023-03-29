Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'tan flaş iddia: Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü - Son Dakika
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Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'tan flaş iddia: Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü

29.03.2023 10:28

A Milli Takım'ın Hırvatistan'a 2-0 mağlup olduğu EURO 2024 Elemeleri maçının ardından futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan flaş bir iddia geldi. Çakar yaptığı açıklamada, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur." şeklinde konuştu.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile Bursa'da karşılaştı. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 kaybederken yorumcu Ahmet Çakar'dan Kuntz için çarpıcı bir iddia geldi.

"FATİH TERİM TAKIMIN BAŞINA GEÇER"

Ertem Şener ile yaptığı sosyal medya yayınında konuşan Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise maçtan sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım'ın iyi bir oyun sergilediğini belirtirken, "Önemli olan iyi futbol oynamak. Hocamıza oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum." dedi.

YORUMLAR (2)
  • Emir Emir: FATİH TERİM MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIĞI DÖNEMDE KEBABÇI OLAYI OLMUŞ,BU SEBEBTEN TFF İLE MAHKEMELİK OLMUŞ,TFF TAZMİNAT İSTEYİP ALMIŞ,AHMET ÇAKARDA BUNUN PİYARINI YAPIYOR AYIP,SERGEN YALÇIN VAR,AYKUT KOCAMAN VAR KİMSE KALMADI YEKRARDAN FATİH TERİM ADINI ATMAK TERBİYESİZLİK YANİ. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • TARIK KAVASOGLU: Fatih hoca gitsin çeşme spora direktör olsun.?? Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Spor Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'tan flaş iddia: Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'tan flaş iddia: Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü - Son Dakika
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