Hırvatistan maçı sonrası Ahmet Çakar'tan flaş iddia: Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü

Seçime AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR'ın 3 yöneticisiyle ilgili bomba iddia

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Hırvatistan ile Bursa'da karşılaştı. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 2-0 kaybederken yorumcu Ahmet Çakar'dan Kuntz için çarpıcı bir iddia geldi.

"FATİH TERİM TAKIMIN BAŞINA GEÇER"

Ertem Şener ile yaptığı sosyal medya yayınında konuşan Ahmet Çakar, "Muhtemelen Fatih Terim iki hafta içinde A Milli Takım teknik direktörü olur." ifadelerini kullandı.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise maçtan sonra yaptığı açıklamada A Milli Takım'ın iyi bir oyun sergilediğini belirtirken, "Önemli olan iyi futbol oynamak. Hocamıza oyuncularımıza teşekkür ediyorum, önemli olan böyle oynamaları. Onları takdir ediyorum." dedi.