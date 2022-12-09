Hırvatistan tarih yazdı! Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı elediler

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan tarih yazdı. Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ilk takım oldu.
Karşılaşmada 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda 106. dakikada Neymar perdeyi açtı. 116. dakikada sahneye çıkan Petkovic, Hırvatistan'ı hayata döndürdü.
Hırvatistan, penaltı atışlarında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti. Rodrygo ve Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Maçın içinde inanılmaz kurtarışlar yapan Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic, Rodrygo'yu durdurarak takımına turu getirdi. Böylece Hırvatistan, 2018'de olduğu gibi Dünya Kupası'nda sürpriz yaptı.
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