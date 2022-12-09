Hırvatistan tarih yazdı! Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı elediler

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan tarih yazdı. Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ilk takım oldu.

SON ANDA DÖNDÜLER

Karşılaşmada 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda 106. dakikada Neymar perdeyi açtı. 116. dakikada sahneye çıkan Petkovic, Hırvatistan'ı hayata döndürdü.

LIVAKOVIC ŞOV YAPTI

Hırvatistan, penaltı atışlarında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti. Rodrygo ve Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Maçın içinde inanılmaz kurtarışlar yapan Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic, Rodrygo'yu durdurarak takımına turu getirdi. Böylece Hırvatistan, 2018'de olduğu gibi Dünya Kupası'nda sürpriz yaptı.