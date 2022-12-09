Hırvatistan tarih yazdı! Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı elediler - Son Dakika
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Hırvatistan tarih yazdı! Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı elediler

09.12.2022 21:02

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Hırvatistan ile Brezilya karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi ve uzatmalar 1-1 tamamlandı. Maçta goller 105+1. dakikada Neymar ve 116. dakikada Petkovic'den geldi. Penaltılarda 4-2 kazanan Hırvatistan, yarı finale yükseldi.

2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan tarih yazdı. Brezilya'yı eleyen Hırvatistan, Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan ilk takım oldu.

SON ANDA DÖNDÜLER

Karşılaşmada 90 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda 106. dakikada Neymar perdeyi açtı. 116. dakikada sahneye çıkan Petkovic, Hırvatistan'ı hayata döndürdü.

Turnuvanın favorisi Brezilya'yı elediler! Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist Hırvatistan

LIVAKOVIC ŞOV YAPTI

Hırvatistan, penaltı atışlarında Brezilya'yı 4-2 mağlup etti. Rodrygo ve Marquinhos penaltıyı kaçırdı. Maçın içinde inanılmaz kurtarışlar yapan Hırvatistan'ın kalecisi Livakovic, Rodrygo'yu durdurarak takımına turu getirdi. Böylece Hırvatistan, 2018'de olduğu gibi Dünya Kupası'nda sürpriz yaptı.

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Hırvatistan, Brezilya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hırvatistan tarih yazdı! Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı elediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırvatistan tarih yazdı! Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'yı elediler - Son Dakika
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