Hisarcık'ta İlk ve Ortaokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hisarcık'ta İlk ve Ortaokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Hisarcık\'ta İlk ve Ortaokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasında, ilkokul ve ortaokullardan birinciler belirlendi. İlkokulda birincilik elde eden öğrenciler, çeşitli oyunlarda başarı gösterdi. Ortaokulda da öğrenciler farklı oyunlarda birinci oldu. Turnuvada birinci olan öğrenciler, 26 Nisan 2025'te Kütahya'da yapılacak olan Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası'nda ilçeyi temsil edecek.

17.04.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına ilk ve ortaokullardan katılacak ilçe birincilerini belirlemek amacıyla, Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva sonunda, ilkokullar arası Equilibrio oyununda Atatürk İlkokulundan Ayşe Mina Akpınar, Pentago oyununda Atatürk İlkokulundan Nursena Matyar, Küre oyununda Cumhuriyet İlkokulundan Burak Danış, Abluka oyununda Atatürk İlkokulundan Beray Değirmenci ve motif oyununda Atatürk İlkokulundan Halil Tutak birinci oldu. Ortaokullar arası Abluka oyununda Kutluhallar Ortaokulundan Mehmet Kaan Ünal, Küre oyununda Şehitler Ortaokulundan Toprak Ege Coşkuner, Pentago oyununda Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Sude Akpınar, Kulami oyununda Şehitler Ortaokulundan Mustafa Eymen Keleş, Mangala oyununda Hisarcık İmam Hatip Lisesinden Berat Tosun birinci oldu.

Turnuvada birincilik elde eden öğrenciler 26 Nisan 2025 tarihinde Kütahya'da yapılacak Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası'nda ilçeyi temsil edecekler. - KÜTAHYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Etkinlik, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hisarcık'ta İlk ve Ortaokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:27:53. #7.13#
SON DAKİKA: Hisarcık'ta İlk ve Ortaokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement