Hisarcık\'ta İlk ve Ortaokullar Arası Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokullar arası akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlendi.

Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasına ilk ve ortaokullardan katılacak ilçe birincilerini belirlemek amacıyla, Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen turnuva sonunda, ilkokullar arası Equilibrio oyununda Atatürk İlkokulundan Ayşe Mina Akpınar, Pentago oyununda Atatürk İlkokulundan Nursena Matyar, Küre oyununda Cumhuriyet İlkokulundan Burak Danış, Abluka oyununda Atatürk İlkokulundan Beray Değirmenci ve motif oyununda Atatürk İlkokulundan Halil Tutak birinci oldu. Ortaokullar arası Abluka oyununda Kutluhallar Ortaokulundan Mehmet Kaan Ünal, Küre oyununda Şehitler Ortaokulundan Toprak Ege Coşkuner, Pentago oyununda Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulundan Sude Akpınar, Kulami oyununda Şehitler Ortaokulundan Mustafa Eymen Keleş, Mangala oyununda Hisarcık İmam Hatip Lisesinden Berat Tosun birinci oldu.

Turnuvada birincilik elde eden öğrenciler 26 Nisan 2025 tarihinde Kütahya'da yapılacak Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası'nda ilçeyi temsil edecekler. - KÜTAHYA