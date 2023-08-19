Hoffenheim Evde Freiburg\'a Kaybetti

Almanya Bundesliga'nın ilk hafta maçında Hoffenheim, sahasında Freiburg'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golünü Ozan Kabak kaydetti.
Bundeliga'nın ilk hafta maçında Hoffenheim, sahasında Freiburg ile kozlarını paylaştı. Prezero Arena'da oynanan maçı konuk ekip Freiburg 2-1 kazandı. Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Attila Szalai(K.K.) ve 45+3. dakikada Roland Sallai kaydetti. Ev sahibi ekibin golü 50. dakikada Ozan Kabak'tan geldi.
Hoffenheim forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak da ilk lig maçında golle tanıştı. Ligin bir sonraki haftasında Hoffenheim, Heidenheim'e konuk olacak. Freiburg ise Werder Bremen'i ağırlayacak.
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