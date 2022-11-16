Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü... - Son Dakika
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Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü...

16.11.2022 21:03
Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü...

Bu sezon Bundesliga'da Hoffenheim formasıyla attığı gollerle dikkat çeken Ozan Kabak, golcü kimliğini Ay-Yıldızlı formaya taşıdı. İskoçya maçında şık bir kafa golü atan 22 yaşındaki stoper, milli formayla ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Bu sezon Alman ekibi Hoffenheim formasıyla 4 gol atıp 4 asist üreten Ozan Kabak, Ay-Yıldızlı forma altında da golle tanıştı. Maçın başında duran top organizasyonunda yaptığı kafa vuruşunda direğe takılan 22 yaşındaki stoper, 40. dakikada bu kez ağları buldu.

Sen stoper değil miydin Ozan? Bir şık gol de Milli Takım formasıyla attı

ASİST HAKAN'DAN

Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı duran topta çok iyi sıçrayan Ozan, topu ağlarla buluşturdu. Milli futbolcunun performansı futbolseverleri mest etti.

Sen stoper değil miydin Ozan? Bir şık gol de Milli Takım formasıyla attı
Hakan'ın gönderdiği top
Sen stoper değil miydin Ozan? Bir şık gol de Milli Takım formasıyla attı
Ozan Kabak'ın kafa vuruşu
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Son Dakika Spor Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü... - Son Dakika
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