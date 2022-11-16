Ozan Kabak, golcülüğünü milli takıma da taşıdı! İskoçya'ya şık kafa golü...

Bu sezon Alman ekibi Hoffenheim formasıyla 4 gol atıp 4 asist üreten Ozan Kabak, Ay-Yıldızlı forma altında da golle tanıştı. Maçın başında duran top organizasyonunda yaptığı kafa vuruşunda direğe takılan 22 yaşındaki stoper, 40. dakikada bu kez ağları buldu.

ASİST HAKAN'DAN

Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı duran topta çok iyi sıçrayan Ozan, topu ağlarla buluşturdu. Milli futbolcunun performansı futbolseverleri mest etti.

Hakan'ın gönderdiği top