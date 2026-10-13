Hoffenheim Genel Müdürü Schicker, Beşiktaş\'ın hücum kalitesine dikkat çekti

TSG Hoffenheim Futbol Genel Müdürü Andreas Schicker, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Beşiktaş'ın özellikle hücumda çok sayıda kaliteli oyuncuya sahip güçlü bir rakip olduğunu söyledi. Shicker, ev sahibi avantajını kullanarak tempolu ve baskılı bir oyun oynamak istediklerini de belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Alman temsilcisi TSG Hoffenheim'ın Futbol Genel Müdürü Andreas Schicker, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibin Vlahovic ve Trossard gibi yıldızların bulunduğu hücum hattına dikkat çeken Schicker, Almanya'da tribünlerde oluşacak gurbetçi atmosferinin kendileri üzerinde baskı değil, ek motivasyon sağlayacağını söyledi.

"Beşiktaş'ın kalitesi yüzünden oyun kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz"

Beşiktaş'ın kadro kalitesine değinen Andreas Schicker, savunmada disiplinli olmaları gerektiğini belirtti. Schicker, "Beşiktaş çok sayıda bireysel kaliteye ve özellikle alan bulduklarında çok tehlikeli olabilen oyunculara sahip. Bunun farkındayız. Ancak aynı zamanda nasıl bir futbol oynamak istediğimize dair net bir fikrimiz var. Aktif, tempolu olmak ve rakibi baskı altına almak istiyoruz. Bu bizim kimliğimizin bir parçası ve rakibin kalitesi yüzünden bundan vazgeçmeyeceğiz. Elbette bu seviyede çok iyi bir dengeye ihtiyacınız var ve savunma kurgunuzda son derece disiplinli olmalısınız. Ancak biz sadece Beşiktaş'a tepki vermek yerine cesaretle oynamak ve kendi güçlü yönlerimizi kullanmak istiyoruz" dedi.

"Tek bir maçı kırılma noktası olarak görmüyoruz"

Avrupa Ligi'nin yeni formatı ve gruptaki gidişatla ilgili konuşan Avusturyalı yönetici, "Yeni format her bir maçı önemli kılıyor, çünkü her puan genel puantajda fark oluşturabilir. Ancak bu aşamadaki tek bir maçı kırılma noktası ya da geleceğimizi belirleyecek bir karşılaşma olarak tanımlamam. Lig aşamasında sekiz maç var ve her birine ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Beşiktaş kesinlikle çok fazla kaliteye ve uluslararası tecrübeye sahip, çok güçlü bir rakip. Buna saygı duyuyoruz ama evimizde oynuyoruz ve net hedefimiz pozitif bir sonuç almak" ifadelerini kullandı.

"Takım halinde savunma yapmalıyız"

Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Orkun Kökçü gibi hücum oyuncularına karşı özel bir plan yapıp yapmadıkları yönündeki soruya Schicker, şu yanıtı verdi:

"Her rakibi çok detaylı bir şekilde analiz ediyoruz ve bu durum elbette Beşiktaş için de geçerli. Hücum oyunlarında çok fazla bireysel kaliteye sahipler, bu yüzden çok dikkatli ve takım halinde savunma yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak taktiksel detaylara girmek istemiyorum; bu teknik direktörümüz Chris Christian Ilzer ve teknik ekibinin işi. Söyleyebileceğim şey, kendi ilkelerimize inandığımızdır. Bu seviyede sadece münferit oyunculara odaklanamazsınız. Takım olarak savunma yapmalı, kompakt kalmalı ve aynı zamanda kendi futbolunuzu oynayacak kadar cesur olmalısınız."

"Ozan Kabak'ın bilgisi hazırlık sürecimizin bir parçası"

Takımda forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'tan Beşiktaş hakkında bilgi alıp almadıklarına açıklık getiren Schicker, "Ozan, Türk futbolunu çok iyi biliyor ve yakından takip ediyor. Bu nedenle takım içinde elbette konuşmalar ve fikir alışverişleri oluyor. Ancak hazırlığımız esas olarak teknik ekibimizin ve analiz kadromuzun detaylı analizlerine dayanıyor. Beşiktaş hakkında ihtiyacımız olan tüm bilgilere sahibiz. Ozan'ın bilgisi ve bakış açısı kesinlikle katkı sağlayabilir, ancak bu çok daha geniş bir hazırlık sürecinin sadece bir parçası" şeklinde konuştu.

"Almanya'daki Türk taraftarların oluşturacağı atmosfer özel olacak"

Andreas Schicker, Almanya'da yaşayan Türk taraftarların stadyumda oluşturacağı atmosfere değinerek, "Beşiktaş'ın burada, Almanya'da da çok büyük ve son derece tutkulu bir taraftar kitlesi olduğunu biliyoruz. Bu yüzden stadyumda özel bir atmosfer bekliyoruz. Ancak Avrupa futbolu tam olarak bununla ilgili. Bunlar oynamak istediğiniz türden maçlar. Biz kendi evimizdeyiz, kendi stadyumumuzda, kendi taraftarlarımızın önündeyiz ve bu enerjiyi kullanmak istiyoruz. Oyuncularımız Bundesliga'dan ve uluslararası futboldan bu tarz yoğun atmosferlere alışkın. Bu durum bizim üzerimizde baskı oluşturmaktan ziyade ek bir motivasyon kaynağı olmalı" değerlendirmesini yaptı.