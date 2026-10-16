Hoffenheim Teknik Direktörü Ilzer, Beşiktaş'a 3-2 yenilgiyi tesadüfe bağlamadı - Son Dakika
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Hoffenheim Teknik Direktörü Ilzer, Beşiktaş'a 3-2 yenilgiyi tesadüfe bağlamadı

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UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Hoffenheim, konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenildi. Teknik direktör Christian Ilzer, mağlubiyetten çok üzgün olduklarını belirterek yenilginin tesadüf olmadığını ve yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenilen Hoffenheim'da teknik direktör Christian Ilzer, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Rhein-Neckar-Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından Avusturyalı teknik direktör, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Çok iyi bir Avrupa takımına karşı oynadıklarının altını çizen Ilzer, "Çok üzgünüz. Yine mağlubiyet aldık. Derine atılan toplar, ekip ruhunu maçta gösteren, bireysel oyuncuların çok iyi olduğu bir takım gördük. İkinci yarı stabilize olamadık, kontrataktan gol yedik. Bu mağlubiyet tesadüf değil. Yapmamız gereken çok iş var. Öne geçebilirdik, beraberlik golünü de atabilirdik ama çok üzgünüz, yine başaramadık. Bazı konularda iyileşmemiz gerekiyor, bunu biliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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