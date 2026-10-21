Hokey Federasyonu Başkanı Çakır, 2032 olimpiyat hedefini gerçekçi buldu

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Türk hokeyinin hayalinin olimpiyatta yer almak olduğunu söyledi.

Çakır, federasyonun çalışmalarını ve hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

2024 yılında göreve geldikten sonra açık alan hokeyinde deplasmanlı lige geçme çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Çakır, "Erkekler ligimizde deplasmanlı lige başladık. Kadınlarımızda da kısmi deplasmanlı lig oluşturuyoruz. Bu sezon çift devreli lig usulü oynanan müsabakalara geçmek istiyoruz." dedi.

Çakır, kulüplerin açık alan liginde sezonunun yanı sıra salon hokeyinde de mücadele edeceğini, sezon boyunca yoğun bir müsabaka takvimi olacağını dile getiren Çakır, "Açık alan hokeyinde ilk iki takım, Avrupa kupalarına gider. Salon hokeyinde ise sadece şampiyon takım Avrupa kupalarında mücadele edecek." diye konuştu.

Ülke genelinde 9 sahaya ulaştıkları bilgisini veren Çakır, "Mevcut 7 sahamız vardı, biri Ankara'da, diğeri Muğla'da 2 sahamız daha oldu. Yeterli değil İstanbul, Rize, Ordu, Bolu, Zonguldak, Diyarbakır'da da tesisleşme adımlarımız var. Bakanlığımızla istişare ediyoruz, sırasıyla hepsi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Salon hokeyinde şampiyonluk hedefi

Ankara'da federasyon yönetim binasının açılacağını aktaran Çakır, "Gölbaşı tesislerimizdeki federasyon binasına da yaklaşık bir ay sonra geçmeyi planlıyoruz. Play-off final etabını Ankara'da, hem sahamızın hem idari binamızın açılışının da olacağı tesisimizde yaparak sezona görkemli bir kapanış yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açık alan ve salon hokeyinde liglerde rekabetin arttığına işaret eden Çakır, şöyle devam etti:

"Geçen yıl Gaziantep'in Volkan Group Kulübü hem salon hokeyinde hem açık alan hokeyinde şampiyon oldu. Bu sene de yatırımlarına devam ediyor, yurt dışından da transferleri var. Hakeza Gaziantep Polisgücü de yatırımlarına devam ediyor. Kızlarda ise Haydarpaşa, Avrupa Kupası'na gidecek, Alanya Stars Hokey güçlü devam ediyor. Arkadan Muğla Kadın Hokey Takımı, İstanbul Gençlik Hokey Takımı iyi geliyor. Erkeklerde Konya Selçuklu her zaman yukarıya aday. Bu sene play-off'un çok güzel kıyasıya mücadelelerle geçeceği muhakkak."

Çakır, Avrupa Hokey Federasyonundan 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ev sahipliğini aldıklarını hatırlatarak "Erkek 16 yaş altı takımımızla son iki dönemin şampiyonu Avusturya'yı ev sahibi olarak yendik ve Avrupa şampiyonluğuna uzandık. Kız 16 yaş altı takımımız da üçüncü oldu." diye konuştu.

Başarıların kalıcı hale gelmesi için çalıştıklarını vurgulayan Çakır, Erkek 16 Yaş Altı Milli Hokey Takımı'nın 54 sporcuyla Gaziantep'te kampta bulunduğunu, kadın milli takımının da önümüzdeki haftalarda Alanya'da kampa alınacağını dile getirdi.

Salon hokeyinde 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğini, salon hokeyinde daha önce de kadınlar ile Avrupa üçüncülüklerinin bulunduğunu, bu başarının devam etmesinden memnuniyet duyduklarını anlatan Çakır, "21 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız ile 2027 Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyoruz." dedi.

2032 Olimpiyatları "gerçekçi" hedef

Olimpiyat hedeflerinin sürdüğünü vurgulayan Çakır, gerçekçi hedef olarak 2032'yi belirlediklerini ifade etti.

"Kadın ve erkek milli takımlarımız olimpiyat hedefleri doğrultusunda Championship 2 seviyesine yükseldi." diyen Çakır, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hedefimiz kalifikasyonlardan olimpiyatları zorlamak. Tabii ki yapabiliyorsak ilk 2 sırayı yapıp Championship 1'e yükselmek istiyoruz. Her Türk hokeycisinin başkanından yöneticisine, sporcusundan antrenörüne hayali olimpiyatlarda yer almaktır. Hedefimiz 2028 ama en doğrusu burada 2032 olimpiyatları çünkü bizim 16 yaş altı şampiyon takımımızın yaş olgunlukları 2032'de tam pik seviyesine gelecek. Şimdi 16 ve 21 yaş altındaki oyuncuları karma ettiğimizde 2032'yi gerçekçi hedef olarak belirledik."

Çakır, "Olimpiyatlarda 12 ülke var her biri hokeyde yüzyılı devirmiş ülkeler ama biz de doğru işlerle o hayali başarmış olarak tarihe geçmek isteriz." diyerek sözlerini tamamladı.