Hollanda, 2026 Dünya Kupası'na Hazır

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında yer alan Hollanda'nın tarihinde 3 final bulunuyor.

F Grubu'nda Japonya, Tunus ve İsveç'le mücadele edecek "Portakallar"ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Ronald Koeman'ın yaptığı Hollanda, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak organizasyona katılmaya hak kazandı.

Grubundaki 8 maçtan 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Hollanda 20 puan topladı. Savunmasıyla dikkatleri üzerine çeken Hollanda, 27 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.

Hollanda Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Finlandiya-Hollanda: 0-2

Hollanda-Malta: 8-0

Hollanda-Polonya: 1-1

Litvanya-Hollanda: 2-3

Malta-Hollanda: 0-4

Hollanda-Finlandiya: 4-0

Polonya-Hollanda: 1-1

Hollanda-Litvanya: 4-0

Puan durumu:

TAKIM O G B M A Y Puan AV 1 Hollanda 8 6 2 0 27 4 20 +23 2 Polonya 8 5 2 1 14 7 17 +7 3 Finlandiya 8 3 1 4 8 14 10 -6 4 Malta 8 1 2 5 4 19 5 -15 5 Litvanya 8 0 3 5 6 15 3 -9

Öne çıkan oyuncuları

Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve teknik direktör Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

"Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

Memphis Depay, Cody Gakpo ve Jeremie Frimpong ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

Depay, elemelerde kaydettiği oynadığı 8 maçta attığı 8 golle "Portakallar"ın Amerika kıtasına gitmesinde önemli rol oynadı.

Dünya Kupası geçmişi

Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 11 kez mücadele etti.

1974, 1978 ve 2010'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselerek kupaya yaklaşan Portakallar, turnuvada 55 maça çıktı. Dünya Kupası tarihinde 30 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Hollanda, katıldığı organizasyonda 96 kez ülkesine gol sevinci yaşatırken, kalesinde ise 52 gol gördü.

1974'teki ilk finalde Batı Almanya'ya 2-1 yenilen Hollanda, 1978'de ise Arjantin'e 3-1 kaybetti. 2010'da İspanya'ya karşı finalde kupa için mücadele eden Hollanda uzatma dakikalarında yediği golle büyük üzüntü yaşadı.

Katar 2022'de çeyrek finale kadar yükselen Portakallar, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren mücadelede son şampiyon Arjantin'e penaltılarda kaybetti.

Hollanda, Dünya Kupası'ndaki en farklı galibiyetini Güney Kore'ye karşı aldı. Fransa 98'de Güney Kore'yle karşılaşan Portakallar, Asya temsilcisini 5-0 yenerek Dünya Kupası tarihindeki en farklı galibiyetini kazandı.

Hollanda'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1974 - İkincilik

1978 - İkincilik

1990 - İkinci tur

1994 - Çeyrek final

1998 - Yarı final

2006 - İkinci tur

2010 - İkincilik

2014 - Üçüncülük

2022- Çeyrek final

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurrien Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton)

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olimpik Marsilya), Mats Wieffer (Brighton)

Forvet: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray/Napoli), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham United), Wout Weghorst (Ajax)

Maç takvimi

Hollanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

14 Haziran (TSİ 23.00): Hollanda-Japonya (Dallas Stadı)

20 Haziran (TSİ 20.00): Hollanda-İsveç (Houston Stadı)

26 Haziran (TSİ 02.00) Tunus-Hollanda (Kansas City Stadı)