Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı - Son Dakika
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Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na taraftarlardan tepki geldi. Maçı tribünden takip eden bir taraftar, Hatipoğlu'na 'Sen anca pasta yersin' şeklinde tepki gösterdi. Hatipoğlu, geçtiğimiz aylarda GSYİAD üyeleri ile birlikte yediği pasta ile gündem olmuştu.

14.02.2025 16:48  Güncelleme: 16:55
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Galatasaraylı bir taraftar, AZ Alkmaar maçının ardından Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na tepki gösterdi. Taraftarın söylediği, "Sen anca pasta yersin" sözleri dikkat çekti.

"SEN ANCA PASTA YERSİN"

Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmanın ardından en çok tartışılan isimlerden biri Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu oldu.

Galatasaraylı taraftarların, yaz ve ara transfer döneminde de tepki gösterdiği Hatipoğlu'na AZ Alkmaar maçından sonra ise "pasta" tepkisi gösterildi.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile deplasmanda oynadığı maçı tribünden takip eden bir taraftar, maçın ardından İbrahim Hatipoğlu tribünden indiği sırada, "Sen anca pasta yersin" şeklinde tepki gösterdi.

İbrahim Hatipoğlu, geçtiğimiz aylarda GSYİAD üyeleri ile birlikte yediği pasta ile gündem olmuştu. Hatipoğlu ve üyelerin yediği pastadaki UEFA Avrupa Ligi kupası ve üzerindeki, "O sene bu sene" ifadeleri dikkat çekmişti.

Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı

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Son Dakika Spor Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Beykozlu:
    Helal oldun dostum Duygularımız aynı :)) 6 0 Yanıtla
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