Eredivisie'den iftar arası kararı! Müslüman futbolcuların orucunu açması için maçların durdurulmasına izin verilecek - Son Dakika
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Eredivisie'den iftar arası kararı! Müslüman futbolcuların orucunu açması için maçların durdurulmasına izin verilecek

23.03.2023 10:05
Eredivisie'den iftar arası kararı! Müslüman futbolcuların orucunu açması için maçların durdurulmasına izin verilecek

Hollanda Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmesi için Ramazan ayı boyunca maçların kısa süreli olacak şekilde durdurulmasına izin vereceğini açıkladı.

Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz gibi milli futbolcuların yer aldığı Hollanda Ligi'nde Ramazan ayı için özel bir karar alındı.

MÜSLÜMAN OYUNCULAR İÇİN OYUN DURACAK

ESPN'de yer alan habere göre, Hollanda Futbol Federasyonu, Müslüman oyuncuların oruçlarını açabilmesi için Ramazan ayı boyunca maçların kısa süreli olarak durdurulmasına izin verecek.

PREMİER LİG'DE DE UYGULANACAK

Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar sırasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı ifade edilmişti.

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