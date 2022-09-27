Haberde, geçtiğimiz hafta evlenen ve bu sezonu Ajax'ta kiralık geçiren Ihattaren'in ailesinin ağustostan bu yana tehdit edildiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

De Telegraaf, Hollanda, AFC Ajax, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ajaxlı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracı yandı - Son Dakika

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