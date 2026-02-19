Hollanda Paralimpik Yüzme Takımı Erzurum'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
Hollanda Paralimpik Yüzme Takımı Erzurum'da Kamp Yapıyor

Hollanda Paralimpik Yüzme Takımı Erzurum\'da Kamp Yapıyor
19.02.2026 11:44
Hollanda Paralimpik Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da uluslararası müsabakalara hazırlık için kamp kurdu.

Hollanda Paralimpik Yüzme Milli Takımı, sporcuların dayanıklılığını artırmak ve hedefledikleri uluslararası müsabakalara hazırlanmak için Erzurum'da kamp yapıyor.

Palandöken ilçesinde 2017 yılında hizmete alınan ve Avrupa'nın şehir merkezindeki tek yüksek irtifalı tam olimpik yüzme havuzuna sahip Erzurum'daki Tam Olimpik Yüzme Havuzu, farklı ülkelerden sporculara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti misafir eden kentteki olimpik havuz, yabancı birçok kulüp ve milli takım sporcularının antrenman yapmasına imkan sağlıyor.

Bu kapsamda kente ilk kez gelen Hollanda Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 8 sporcusuyla deniz seviyesindeki ülkelerine kıyasla yaklaşık 2000 metre yükseklikte bulunan Erzurum'da uluslararası müsabakalara hazırlık için kulaç atıyor.

Hollanda Paralimpik Yüzme Milli Takımı Antrenörü Bram Dekker, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıldır milli takımı çalıştırdığını söyledi.

Kendisinin de eski bir milli yüzücü olduğunu ve Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyası bulunduğunu belirten Dekker, "Sezon başında dayanıklılığı geliştirmek için yüksek irtifada antrenman yapıyoruz. Çünkü yaz aylarında birçok yarışmamız var. Bu yüzden dayanıklılığı artırmak ve onları daha güçlü hale getirmek için kamp kurduk." dedi.

Dekker, kentteki tesislerin ve imkanların yeteri seviyede olduğunu ifade ederek, "Yüksek irtifada çalışmak daha hızlı yüzmek anlamına geliyor. Bu yüzden Erzurum'u tercih ettik. Tesisler gerçekten çok iyi. Otelde ve yüzme havuzunda birlikte çalıştığımız insanlar çok iyi. Bu da burayı antrenman yapmak için çok iyi kılıyor." diye konuştu.

Takımdaki bazı yüzücülerin önemli başarıları olduğunu dile getiren Dekker, şöyle konuştu:

"Basitçe söylemek gerekirse buranın havasındaki oksijen miktarı, geldiğimiz Hollanda'ya göre daha az. Sporcularımız buna alışacaklar. 8 sporcumuzdan 6'sının Paralimpik Oyunları madalyası var. Şu anda da Avrupa Şampiyonası için antrenman yapıyoruz ancak bu yıl Avrupa Şampiyonası'nın düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz kesinleşmedi. Eğer düzenlenmezse, gelecek yıl Dünya Şampiyonası ve 2028'deki Paralimpik Oyunları'na odaklanacağız."

"İlk kez yüksek rakımda antrenman yapıyoruz"

Hollandalı 25 yaşındaki milli yüzücü Lisa Kruger de 15 yıldır yüzdüğünü anlatarak, "Ben deniz seviyesinde yaşadığım için ilk kez yüksek rakımda antrenman yapıyorum. Yüksek irtifa bizim için gerçekten çok zor ama buraya gelmemizin amacı da bu zaten. Zor olsa da çok çalışıyoruz. Her nefes aldığımızda akciğerlerimize daha az oksijen giriyor ve bu nedenle nefes almak zorlaşıyor. Bu da yüzmeyi zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde önemli başarılarının olduğunu belirten Lisa Kruger, "İlk büyük uluslararası madalyamı 2016'daki Paralimpik Oyunları'nda kazandım. 100 metre serbest stilde altın madalya almıştım. Ondan sonra da birçok madalya kazandım. 4 kez dünya şampiyonu oldum ve sonrasında da Paralimpik Oyunları'nda 6 madalya kazandım. Şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz ve yapılmasını umuyoruz ama kesin değil." ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki milli yüzücü Rogier Dorsmana ise daha önce Antalya Belek'te kamp yaptıklarını belirterek, "İlk defa yüksek rakımda kamp yapıyoruz. Burayı daha önce duymuştuk. Görme engelim var, çok net göremiyorum. Tam hatırlamıyorum ama 4 ya da 5 kez dünya şampiyonu oldum. 5 kez de Paralimpik Oyunları şampiyonu oldum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hollanda, Erzurum, Spor, Son Dakika

