Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman Türkiye maçı hakkında konuştu - Son Dakika
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Spor

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman Türkiye maçı hakkında konuştu

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Türkiye maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Bu akşam birazcık zorlandık ama bizim için basit bir başarı olmadı. Türk Milli Takımı bugün ellerinden geleni yaptı. Biz de büyük bir yürekle maçı oynadık' dedi.

07.07.2024 02:13
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Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, Türkiye maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam birazcık zorlandık ama bizim için basit bir başarı olmadı. Türk Milli Takımı bugün ellerinden geleni yaptı. Biz de büyük bir yürekle maçı oynadık" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Futbol Takımı, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, "Bütün ülke için özel bir his diye düşünüyorum. Biz küçük bir ülkeyiz ve yarı finale kaldık. İngiltere ile oynayacağız. Gerçekten gurur duyacağız. Bu akşam birazcık zorlandık ama bizim için basit bir başarı olmadı. Türk Milli Takımı bugün ellerinden geleni yaptı. Biz de büyük bir yürekle maçı oynadık. 1-0 geriye düştükten sonra ikinci yarı iyi oynadık. Zorlandık ama netice itibarıyla büyük bir başarı. Yarı final oynayacağız. 20. dakikadan sonra az alan bulduk. Boşlukları aramaya devam ettik. Top kayıpları da yaşadık. Rakip takım oyunu domine etti. Boşlukları açmaya çalıştık. Karşı takım büyük bir isteklilik sergiledi. Son derece yüksek kalitede futbol oynadı" şeklinde konuştu.

Finalde hangi takımı istersin soruna ise Koeman, "Önce yarı final maçı kazanmak için mücadele edeceğiz. Çarşamba akşamı iki büyük ülke arasında büyük bir mücadele olacak. Tarih olarak iki ülke birbiriyle mücadele etti. Finalde İspanya'yı isterim. Çünkü Fransa ile aynı guruptayız. Öncelikle yarı finale hazırlanmalıyız" diye cevap verdi.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuşan Hollandalı teknik direktör, "Çok iyi oynayan bir oyuncu. Bu karar oyuncunun verdiği bir karar. Türkiye formasını seçti. Kendisine başarılar diliyorum. Bu akşam müthiş bir maç oynadı" ifadelerini kullandı.

Eleştirel gözle geri dönüp bu maça bakacaklarını ifade eden Ronald Koeman, "Büyük bir turnuvada büyük futbol ülkesi olduğunuzda kazanacağını düşünüyorsunuz. Karşısındaki rakip küçük bir ülke bile olsa çok ciddi mücadele etmeniz gerekiyor. Tabii Türkiye'ye saygısızlık etmemek gerekiyor, bu akşam çok iyi futbol oynadı" diye konuştu. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman Türkiye maçı hakkında konuştu - Son Dakika

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