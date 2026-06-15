Hollanda ve Japonya 2-2 Beraberlik Sürdü - Son Dakika
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Hollanda ve Japonya 2-2 Beraberlik Sürdü

15.06.2026 01:15
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Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda, Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Heyecan dolu bir mücadele yaşandı.

Stat: Dallas

Hakemler: Ismail Elfath, Corey Parker, Kyle Atkins (Amerika Birleşik Devletleri)

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, Gravenberch (Dk. 81 Ake), Reijnders (Dk. 70 Timber), de Jong, Gakpo (Dk. 85 Brobbey), Malen (Dk. 70 Depay), Summerville (Dk. 70 Koopmeiners)

Japonya: Suzuki, Taniguchi, Watanabe (Dk. 75 Tomiyasu), Hiroki Ito, Doan (Dk. 75 Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura, Kubo (Dk. 75 Ogawa), Daizen??????? Maeda (Dk. 67 Junya Ito), Ueda (Dk. 84 Shiogai)

Goller: Dk. 50 Van Dijk, Dk. 64 Summerville (Hollanda), Dk. 57 Nakamura, Dk. 88 Kamada (Japonya)

Sarı kartlar: Dk. 61 Summerville, Dk. 83 Depay, Dk. 90+1 Van de Ven (Hollanda)

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Hollanda'yla Japonya 2-2 berabere kaldı.

Maçın ilk dakikasında Malen'le Japonya kalesinde etkili olan Hollanda ilk dakikalarda savunmanın arkasına adam kaçırarak etkili olmaya çalıştı. Hollanda kalesini kanat hücumlarıyla yıpratmaya çalışan Japonya ise özellikle sol kanatta Maeda'nın organize ettiği ataklarla pozisyon aradı. İlk yarının ortasından itibaren oyunu kendi yarı alanında kabullenmeye başlayan Japonya kontraataklarla pozisyon ararken, Hollanda Malen'le bir kez daha gole yaklaştı. İlk yarının son bölümlerinde iki pozisyona girerek etkili olsa da ilk yarı gol sesi çıkmadı.

İlk yarıda iki takımın da temkinli oyunu ikinci yarıda yerini üst üste yaşanan heyecanlı dakikalara bıraktı. İlk yarıda yakaladığı şansları değerlendiremeyen Hollanda, ikinci yarıdaki ilk fırsatını gole çevirerek kaptan Van Dijk'la 1-0 öne geçti. Golün ardından hücumda daha çok kendini göstermeye başlayan Japonya, 7 dakika sonra Nakamura'yla beraberliği yakaladı. Summerville'yle bir kez daha öne geçen Hollanda, normal sürenin bitimine 2 dakika kala üstünlüğünü koruyamadı ve Japonya, Kamada'nın attığı golle skoru bir kez daha eşitleyince karşılaşma 2-2 sona erdi.

3. dakikada Hollanda gole yaklaştı. Ceza sahası içinde topla buluşan Malen'in dönerek vuruşunda kaleci Suzuki meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

34. dakikada Hollanda bir kez daha golle burun buruna geldi. Reijnders'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Malen'in kafa vuruşunda kaleci Suzuki, topun kaleye girmesine izin vermedi.

43. dakikada Nakamura, Hollanda kalesinde tehlikeli oldu. Sağdan gelen ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Japon oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

50. dakikada Hollanda 1-0 öne geçti. Gravenberch'in sağdan ceza sahasına gönderdiği uzun topa yükselen Van Dijk'in kafa vuruşunda direğe çarpan top ağlarla buluştu.

57. dakikada Japonya beraberliği yakaladı. Sol taraftan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Nakamura'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

64. dakikada Hollanda bir kez daha öne geçti. Gravenberch'in ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Summerville sol ayağıyla uzak direkten topu filelere gönderdi: 2-1

88. dakikada Japonya bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ogawa'nın kafayla vurduğu top Kamada'ya çarparak ağlara gitti: 2-2

Müsabaka 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

Hollanda, Japonya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda ve Japonya 2-2 Beraberlik Sürdü - Son Dakika

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