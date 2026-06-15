Hollanda ve Japonya Berabere Kaldı

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

Teksas'taki Dallas Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Hollanda'nın gollerini 51'inci dakikada Virgil van Dijk ve 64'üncü dakikada Crysencio Summerville kaydetti. Japonya'nın golleri ise 57'nci dakikada Keito Nakamura ve 89'uncu dakikada Daichi Kamada'dan geldi.

Bu sonuçla Hollanda ve Japonya, F Grubu'na 1'er puanla başladı. Hollanda, gruptaki ikinci maçında İsveç ile karşılaşacak. Japonya ise Tunus ile mücadele edecek.