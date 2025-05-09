Horasanlı Öğrenciler Bilek Güreşi\'nde Başarı Elde Etti

Erzurum'un Horasan İlçesinde eğitim hizmeti veren Fatih Ortaokulu ve İnkılap Ortaokulu öğrencileri Ardahan'da yapılan Okullar arası Bilek Güreşi bölge şampiyonasında kürsüye çıktı.

Erzurum'un Horasan İlçesinde eğitim hizmeti veren Fatih Ortaokulu ve İnkılap Ortaokulu Bilek Güreşi'nde birinci ve ikincilik kürsüsüne çıktı. Horasanlı iki sporcu Türkiye şampiyona katılma hakkı kazandı.

GSB tarafından düzenlenen ve Ardahan'ın ev sahipliğinde yapılan 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Sezonu Okul Sporları Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası'nda Horasan Fatih Ortaokulu'ndan Fatih Bayrak 70 kilo sağ kol Bölge şampiyonu olurken, sol kolda ikinci oldu. İnkılap Ortaokulu'ndan Doğukan Köse ise 65 kiloda sağ kolda ikinci, sol kolda ise üçüncü oldu.

Horasan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Karakelle, Beden Eğitimi Öğretmeni Enes Aksu ile sporcuları tebrik etti. Karakelle, " Gümüşhane'de yapılacak olan Okullar arası Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında her iki sporcumuza ve beden eğitimi öğretmenimiz Enes Aksu'ya başarılar diliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM