Hull City, Antalya'da Plaj Voleybolu Oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hull City, Antalya'da Plaj Voleybolu Oynadı

Hull City, Antalya\'da Plaj Voleybolu Oynadı

Hull City oyuncuları Antalya kampında plaj voleybolu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

10.10.2024 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin oyuncuları, Antalya kampında plaj voleybolu oynadı.

Hazırlık kampı için Antalya'da bulunan İngiliz ekibi, teknik direktör Tim Walter yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Hull Cityli oyuncular, idman programından kalan zamanlarda kamp yaptıkları Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde çeşitli aktivitelere katılıyor.

Futbolcular, sahil kenarında plaj voleybolu oynarken, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Kulübünün Başkan Vekili Tan Kesler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın soğumaya başladığı Kuzey İngiltere'den kamp için bir kez daha Antalya'ya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kentteki güzel havanın pozitif etkisine değinen Kesler, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da düzenli olarak kamplar yapıyoruz. Bunun oyuncularımıza da bizlere de çok pozitif etkisi oluyor. Tabii Türkiye'de, kendi ülkemizde olmak bizim için çok gurur verici Biz yeni bir oluşuma girdik. Oyuncularımızın kaynaşması için böyle kısa milli takım arasını Türkiye'de, hem seyircilerimizle buluşup hem de onların da motivasyonunu, birlikteliğini arttırmak adına kamp planlaması yaptık. Kampımız çok iyi geçiyor. Hava muhteşem. Dolayısıyla oyuncularımızın da motivasyonu yüksek. Bizler de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Başkanımız da sağ olsun, buradaki maddi, manevi bütün imkanlarını seferber ederek, kulübümüze kısa bir dönem olsa dahi böyle bir imkan yarattı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Hull City, Etkinlik, antalya, Futbol, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City, Antalya'da Plaj Voleybolu Oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:43 26 ilde seçim anketi yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
11:20 Fernando Muslera, Uruguay’da kulüp satın aldı Fernando Muslera, Uruguay'da kulüp satın aldı
10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
19:55 Diddy’nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı Diddy'nin skandal partilerinden yeni detaylar ortaya çıktı
19:39 Diyarbakır’da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi
19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:51 Süheyl Batum’un sözleri Dursun Özbek’i çıldırttı Süheyl Batum'un sözleri Dursun Özbek'i çıldırttı
18:47 TikTok’taki meydan okumada 19 ortaokul öğrencisi yaralandı TikTok'taki meydan okumada 19 ortaokul öğrencisi yaralandı
18:46 Katledilen kadınlarla dalga geçen şahıs tutuklandı Katledilen kadınlarla dalga geçen şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 14:05:26. #1.13#
SON DAKİKA: Hull City, Antalya'da Plaj Voleybolu Oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.