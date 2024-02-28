Hull City, Antalya'ya kampa geliyor - Son Dakika
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Hull City, Antalya'ya kampa geliyor

Hull City, Antalya\'ya kampa geliyor

İngiltere Championship takımlarından Hull City, Antalya'ya kamp yapmak üzere gelecek. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada, takımın 18 Mart'ta kampa gireceği ve Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu takımın kampının 23 Mart'ta sona ereceği belirtildi. Ayrıca, 100 Hull Cityli taraftarın da takımlarının antrenmanlarını izleme şansı bulacağı ve takımın kentte hazırlık maçı da yapacağı bilgisi paylaşıldı.

28.02.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin kamp yapmak üzere Antalya'ya geleceği bildirildi.

Kulübün resmi hesabından "Tigers on Tour" başlığıyla yapılan paylaşımda, takımın 18 Mart tarihinde kamp için Antalya'ya geleceği belirtildi.

Özel uçak ile kente gelecek 100 Hull Cityli taraftarın da takımlarının antrenmanlarını izleme şansı bulacağı vurgulandı.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu takımın kampının 23 Mart'ta sona ereceği kaydedildi.

Takımın kentte hazırlık maçı da yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hull City, Antalya'ya kampa geliyor - Son Dakika
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