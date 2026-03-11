Acun Ilıcalı\'nın Hull City\'si galibiyeti hatırladı

İngiltere Championship'in 37. haftasında Wrexham ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Stok Cae Ras'ta oynanan maçı Hull City, 2-1'lik skorla kazandı.

HULL CITY'DEN KRİTİK 3 PUAN

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Joe Gelhardt ve 63. dakikada Louie Koumas kaydetti. Wrexham'ın tek golü 76. dakikada Nathan Broadhead'dan geldi. Hull City'de Joe Gelhardt, 44. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

İKİ MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

Play-off mücadelesini sürdüren Hull City, bu galibiyetle birlikte ligde iki hafta sonra kazandı ve 63 puana yükseldi. Play-off mücadelesini sürdüren Wrexham ise 57 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, West Brom ile deplasmanda karşılaşacak. Wrexham, kendi sahasında Swansea'yı ağırlayacak.