Hull City\'nin peri masalı devam ediyor
24.01.2026 21:46
İngiltere Championship 29. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Swansea City'yi 2-1 mağlup ederek dördüncü sıraya konumlandı. Bir maç eksiği olan Hull City, ikinci sıradaki Middlesbrough ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

İngiltere Championship 29. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Swansea City karşı karşıya geldi. MKM Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 2-1'lik skorla kazandı.

HULL CITY FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİ

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Oliver McBurnie ve 39. dakikada Regan Slater kaydetti. Swensea City'nin tek golü 59. dakikada Liam Cullen'den geldi.

BİR MAÇ EKSİĞİYLE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ligde üst üste üçüncü maçını kazanan Hull City puanını 50'ye yükselterek dördüncü sıraya konumlandı. Bir maç eksiği olan Hull City, ikinci sıradaki Middlesbrough ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Swensea ise 36 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, Blackburn Rovers'a konuk olacak. Swensea City, Watford'a konuk olacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • trgyky1978 trgyky1978:
    inşallah bulunduğu yerden hızla geri aşağı düşer 5 16 Yanıtla
    trgyky1978 trgyky1978:
    bu yorumu Türkiye dururken elin ingilizine para yatırdığı için yazdım bize ne faydası var ki yorumu beğenmediniz 2 2
