Acun Ilıcalı'nın Hull City için yeni hoca tercihi şaşırttı

Millet İttifakı'nın adayı kim olsun? 26 ilde yapılan ankette iki isim öne çıktı

Bu tarihe dikkat! Saat 18.57'de tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oluyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın Shota Arveladze'den boşalan koltuk için Liam Rosenior ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

ACUN ILICALI EL SIKIŞTI

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City'de teknik direktörlük görevine Liam Rosenior geliyor. Acun Ilıcalı'nın İngiliz hoca ile anlaşmaya vardığı ve Rosenior'un 5 Kasım'da oynanacak Milwall maçında takımın başında olacağı belirtildi.

Liam Rosenior

GEÇİCİ HOCALIK YAPMIŞTI

Son olarak Derby County'de yardımcı antrenör olarak görev alan 38 yaşındaki Rosenior, İngiliz ekibinin geçici antrenörlüğünü yapmıştı. Rosenior, Hull City'nin başında ilk ciddi teknik direktörlük sınavını verecek.