Acun Ilıcalı'nın Hull City için yeni hoca tercihi şaşırttı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın Hull City için yeni hoca tercihi şaşırttı

01.11.2022 15:14

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör Shota Arveladze ile yolları ayırmasının ardından geçici olarak takımı Andy Dawson'ı emanet etmişti. Son alınan Blacburn mağlubiyeti sonrası harekete geçen Ilıcalı'nın teknik direktörlük için Liam Rosenior ile anlaştığı öğrenildi. 38 yaşındaki hocanın 5 Kasım'da oynanacak olan Millwall maçında takımın başında olması bekleniyor.

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oluyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı'nın Shota Arveladze'den boşalan koltuk için Liam Rosenior ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

ACUN ILICALI EL SIKIŞTI

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Hull City'de teknik direktörlük görevine Liam Rosenior geliyor. Acun Ilıcalı'nın İngiliz hoca ile anlaşmaya vardığı ve Rosenior'un 5 Kasım'da oynanacak Milwall maçında takımın başında olacağı belirtildi.

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Liam Rosenior

GEÇİCİ HOCALIK YAPMIŞTI

Son olarak Derby County'de yardımcı antrenör olarak görev alan 38 yaşındaki Rosenior, İngiliz ekibinin geçici antrenörlüğünü yapmıştı. Rosenior, Hull City'nin başında ilk ciddi teknik direktörlük sınavını verecek.

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