Hull City, Okan Özkan'ı Sportif Direktör Olarak Atadı - Son Dakika
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Hull City, Okan Özkan'ı Sportif Direktör Olarak Atadı

Hull City, Okan Özkan\'ı Sportif Direktör Olarak Atadı
07.07.2026 15:49
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Hull City, Okan Özkan'ı sportif direktör olarak göreve getirdi. Özkan, Fenerbahçe'de de görev yaptı.

İNGİLTERE Premier Lig'in yeni ekiplerinden, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yapılanmasını Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isimle güçlendirdi. Ligin yeni takımı, sportif direktörlük görevine Okan Özkan'ı getirdi.

Daha önce Fenerbahçe'de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yapan ve son olarak futbol koordinatörü olarak çalışan Okan Özkan, geçtiğimiz sezon Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Pogon Szczecin'de futbol ve scout direktörü olarak görev yaptı. Premier Lig hedefi doğrultusunda idari kadrosunu güçlendiren Hull City, Okan Özkan'a sportif direktörlük teklifinde bulundu. Tarafların anlaşmaya varmasının ardından genç futbol adamı, İngiliz ekibinin yeni sportif direktörü oldu.

Kaynak: DHA

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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