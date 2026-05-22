Hull City, Premier Lig için finalde! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hull City, Premier Lig için finalde!

22.05.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşılaşacak. Maç yarın oynanacak.

İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı Championship play-off final maçı yarın oynanacak.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough takımları TSİ 17.30'da karşılaşacak.

2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

Hull City'nin rakibi değişti

Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak.

Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.

Kaynak: AA

Olaylar, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City, Premier Lig için finalde! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti

11:29
İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim listesi
İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:48:02. #7.12#
SON DAKİKA: Hull City, Premier Lig için finalde! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.