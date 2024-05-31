Hull City, Tim Walter'ı teknik direktörlüğe getirdi - Son Dakika
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Hull City, Tim Walter'ı teknik direktörlüğe getirdi

Hull City, Tim Walter\'ı teknik direktörlüğe getirdi

İngiltere Championship ekibi Hull City, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevine Tim Walter'ı getirdi. 48 yaşındaki Alman çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Hull City Kulübü sahibi Acun Ilıcalı, Tim Walter'ın felsefesine ve gelecek sezon çıkışlarını devam ettirebileceğine inandığını belirtti. Geçen sezon 70 puan toplayan Hull City, play-off potasının 3 puan gerisinde kalarak 7. sırayı aldı.

31.05.2024 16:57
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İngiltere Championship ekibi Hull City'de teknik direktörlüğe Tim Walter getirildi.

Hull City Kulübü, Liam Rosenior'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 48 yaşındaki Alman çalıştırıcı Walter ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp sahibi Acun Ilıcalı, "Çok sayıda güçlü adayımız vardı ama Tim, her zaman ilk tercihimizdi. Yeni sezon planlamaları konusunda görüşmelerimiz ayrıntılı ve verimliydi. Tim'in felsefesine ve gelecek sezon çıkışımızı devam ettirebileceğine inanıyorum. Ona iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Karlsruher ve Bayern Münih altyapılarında çalışan Walter, daha sonra Holstein Kiel, Stuttgart ve son olarak Hamburg'da görev yaptı.

Geçen sezon Championship'te 70 puan toplayan Hull City, play-off potasının 3 puan gerisinde kalarak 7. sırayı aldı.

Kaynak: AA

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