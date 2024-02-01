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Hull City, Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü transfer etti - Son Dakika
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Spor

Hull City, Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü transfer etti

Hull City, Trabzonspor\'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür\'ü transfer etti

İngiliz futbol kulübü Hull City, Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti. Ömür, İstanbul'da gerçekleşen transfer görüşmelerinin ardından Hull City ile anlaşmaya vardı.

01.02.2024 18:39
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Hull City, Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü transfer etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hull City, Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü transfer etti - Son Dakika
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