Hürser Tekinoktay, Beşiktaş genel kurulunda oylanarak kulüpten ihraç edildi

Hürser Tekinoktay, Beşiktaş genel kurulunda oylanarak kulüpten ihraç edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Kulübü'nün eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın kulüpten ihracı, olağan idari ve mali genel kurulda yapılan oylama sonucu gerçekleşti. İhraç kararı, genel kuruldaki oylamayla alındı.
Beşiktaş Kulübü'nün eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, olağan idari ve mali genel kurulda yapılan oylama sonucu kulüpten ihraç edildi.
Kaynak: İHA
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