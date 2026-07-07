Hüsam Hasan'dan Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika
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Hüsam Hasan'dan Filistin'e Destek Çağrısı

07.07.2026 03:49
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Mısır Teknik Direktörü Hasan, Filistinlilerin yaşama hakkı için spor camiasına destek çağrısı yaptı.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan, Filistin halkına verdiği desteği yineleyerek, dünyadaki karar alıcılara ve spor camiasına Filistinlilerin yaşama hakkına sahip çıkma çağrısında bulundu.

2026 Dünya Kupası son 16 turunda bugün oynanacak Arjantin maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hasan, Avustralya galibiyetini Filistin halkına ithaf etmesi ve maç sonu Filistin bayrağı açması nedeniyle İsrail medyasında kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Bir Türk gazetecinin, Filistin halkına yönelik desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine duygusal anlar yaşayan Hasan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada Filistin halkının yaşadıklarını hissetmeyen hiç kimse insan olmayı hak etmiyor. Avrupa'da veya Amerika'da bir hayvan zarar gördüğünde insan ve hayvan hakları örgütlerinin hemen harekete geçtiğini görüyoruz. Ancak Gazze'de her gün aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce insan katledilirken aynı duyarlılık gösterilmiyor. Bütün bir halk yaz kış çadırlarda yaşamak zorunda kalıyor."

Hasan, İsrail saldırıları altındaki Filistinlilerin maruz kaldığı insani drama dikkati çekerek, "Bizler yazın klimaya, kışın ise ısıtıcıya ihtiyaç duyarken, Filistin halkı açıkta, çadırlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Çocuklar yiyecek yemek bulamıyor, hastalıktan ve uykusuzluktan kırılıyor." dedi.

Duruşunun tamamen insani gerekçelere dayandığını, din veya kimlik ayrımı gözetmediğini vurgulayan Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sel veya fırtına olduğunda herkes sığınacak bir yer bulur ancak Gazze'de ve Filistin'de insanların sığınabileceği hiçbir güvenli yer yok. Dünyanın ve karar alıcıların Filistin halkını bu halde yalnız bırakması bir utanç kaynağıdır."

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan ve basın mensupları tarafından uzun süre alkışlanan Hasan, tüm sporculara seslenerek, "Dünya Kupası vesilesiyle farklı dinlerden ve ülkelerden tüm sporculara ricada bulunuyorum; lütfen dünyaya şu mesajı gönderin: 'Bırakın Filistin halkı yaşasın.' Çünkü onların tek istediği şey sadece yaşamak." diye konuştu.

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hasan, 4 Temmuz'da, Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır'ın elde ettiği galibiyeti Filistin halkına armağan etmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Futbol, Mısır, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüsam Hasan'dan Filistin'e Destek Çağrısı - Son Dakika

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