Hüseyin Bulut, Altınordu'ya Sırtlayarak Gol Krallığına Oynuyor - Son Dakika
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Hüseyin Bulut, Altınordu'ya Sırtlayarak Gol Krallığına Oynuyor

Hüseyin Bulut, Altınordu\'ya Sırtlayarak Gol Krallığına Oynuyor

Altınordu'nun kanat oyuncusu Hüseyin Bulut, son 6 maçta attığı 5 golle takımına önemli katkılarda bulundu. Ekibinin ligdeki performansıyla dikkat çektiği bu süreçte, Bulut gol krallığı yarışında 5. sıraya yükseldi.

19.11.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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Altınordu'nun başarılı kanat oyuncusu Hüseyin Bulut, kırmızı-lacivertli formayla ligde çıktığı son 6 maçta 5 gol atmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk 12 hafta itibarıyla başarılı bir performansa imza attı. Bu süreçte oynadığı müsabakalarda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan İzmir ekibi, topladığı 25 puanla lider Sarıyer'in 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Şu ana kadar ligde 21 gol atarak bu alanda en iyi takımlar arasında bulunan Altınordu, birçok oyuncusundan skor katkısı almayı başardı. Takımın en golcüsü konumunda bulunan Hüseyin Bulut, attığı gollerle takımının galibiyet almasında büyük bir rol oynuyor. Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan 25 yaşındaki futbolcu, ilk 5 maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramadı. İlerleyen haftalarda grafiğini yükselten Hüseyin Bulut; Kastamonuspor, Beykoz Anadolu, Karaköprü Belediyespor karşılaşmalarında 1'er gol, Fethiyespor'a ise 2 gol atarak son 6 maçında 5 golle katkı vermiş oldu.

Genç futbolcu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki gol krallığı yarışında da en fazla gol atan 5. oyuncu konumunda bulunuyor.

Öte yandan Altınordu'da Hüseyin Bulut'un ardından takımda şu ana kadar en fazla skor üreten futbolcu 4 golle Bahattin Karahan oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hüseyin Bulut, Altınordu'ya Sırtlayarak Gol Krallığına Oynuyor - Son Dakika

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