Hüseyin Dalgıç: "İstanbul'da avantajımızı koruyup finale çıkan takım olmak istiyoruz" - Son Dakika
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Hüseyin Dalgıç: "İstanbul'da avantajımızı koruyup finale çıkan takım olmak istiyoruz"

25.05.2022 21:32
Hüseyin Dalgıç: "İstanbul'da avantajımızı koruyup finale çıkan takım olmak istiyoruz"

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, galip ayrıldıkları BB Erzurumspor maçının ardından, "İstanbul'da avantajımızı koruyup finale çıkan takım olmak istiyoruz" dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, galip ayrıldıkları BB Erzurumspor maçının ardından, "İstanbul'da avantajımızı koruyup finale çıkan takım olmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-off Yarı Final ilk maçında deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup eden İstanbulspor'da Teknik Direktör Mehmet Hüseyin Dalgıç mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Dalgıç, "Zorlu bir Play-off'un ilk maçında Erzurumspor karşısında 4-2 netice almak bizim için çok güzel bir skor oldu. Maçtan önce de buraya galibiyet için geldiğimizi söylemiştik. Bu maç için çok iyi hazırlandık. Rakibimizi çok iyi etüt etmiştik. Ligdeki ilk iki maçta mağlup olmuştuk ama bunlar bizim için önemli değildi. Buraya inancımızla geldiğimiz için yeneceğimizi kesinlikle biliyorduk. Maçın ilk devresi bitti, ikinci devresi İstanbul'da. 90 dakika daha var. Avantajlı skorumuzu koruyup, tekrar galibiyetle taçlandırıp finale çıkan takım olmak istiyoruz. Erzurumspor'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

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