Hüseyin Dolu: Genç Şampiyonun Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hüseyin Dolu: Genç Şampiyonun Hedefleri

Hüseyin Dolu: Genç Şampiyonun Hedefleri
26.06.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Dolu, Dünya Şampiyonası ve One Championship'te derece hedefliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Hüseyin Dolu, küçük yaşta başladığı muaythai ve kick boks kariyerinde elde ettiği Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının ardından Dünya Şampiyonası ve One Championship'te derece yapmayı hedefliyor.

8 yaşında başladığı dövüş sporlarında gösterdiği performansla dikkati çeken Hüseyin Dolu, 2025 yılında kick boks ve muaythai branşlarında milli takıma seçildi.

Kariyerinde 3 kez Türkiye şampiyonluğu, 23 yaş altı Türkiye şampiyonluğu ve 3 yıl üst üste Akdeniz şampiyonluğu bulunan milli sporcu, 2025 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Hayalleri olan adam asla yorulmaz"

Milli sporcu Hüseyin Dolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Başarısında ailesinin ve antrenörlerinin büyük payı olduğunu belirten Hüseyin, "8 yaşından bu yana verdiğim mücadelede ailem her zaman yanımda oldu. Televizyonda izlediğim sporcuların çıktığı ringlerde mücadele etmeyi hayal ediyordum. Disiplinli çalışarak ve hocalarımın desteğiyle bugün o hayalin içindeyim." dedi.

Yoğun bir antrenman programı uyguladığını anlatan Hüseyin Dolu, "Sabah 6'da başlayıp güç, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıyoruz. Akşam yeniden salona dönerek antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Zaman zaman yoruluyor, zorlanıyoruz ancak hayalleri olan insan asla yorulmaz." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar ve çeşitli zorluklara rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini vurgulayan genç sporcu, şunları kaydetti:

"Avatar Atakan'ı izlerken kurduğum hayalin bugün içindeyim. Profesyonel organizasyonlarda Alanya'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim. Hedefim, hayalini kurduğum dünyanın en büyük dövüş organizasyonu One Championship'te ve Dünya Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak."

"Yetenekli bir sporcu olacağına inandım"

Antrenör Muhammed Özer de Hüseyin Dolu'nun yaklaşık 10 yıldır büyük bir azimle çalıştığını belirterek, sporcusunun potansiyeline ilk günden itibaren inandığını söyledi.

2025 sezonunu planladıkları şekilde geçirdiklerini ifade eden Özer, "Dünya ikinciliği elde ettik. Şimdi önümüzde Moldova'da yapılacak önemli bir maç bulunuyor. Hüseyin, binlerce kişinin takip ettiği organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil etti. Hedefimiz, onu 25 yaşına kadar dünya çapında çok daha üst seviyelere taşımak." diye konuştu.

Özer, dijital bağımlılık riskine karşı sporun önemine dikkati çekerek, "Disiplinli, sağlıklı ve ahlaklı nesiller yetişmesi için gençlerimizin mutlaka sevecekleri bir spor dalıyla ilgilenmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Kariyerinde 2022 EMF Open Cup Avrupa şampiyonluğu ve 2023 okullar arası Türkiye şampiyonluğu da bulunan Hüseyin Dolu, profesyonel kariyerinde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet elde etti. Milli sporcu, 11 Temmuz'da Moldova'da yapılacak kick boks organizasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Kick Boks, Antalya, Türkiye, Alanya, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hüseyin Dolu: Genç Şampiyonun Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film gibi operasyon Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
İran’da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı İran'da binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada 20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Lamine Yamal, “secdeli“ gol sevinci sonrası hedef oldu Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası hedef oldu
Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim Japon yayıncıyı rahatsız eden şüpheli: Sevenlerimden özür diliyorum, tekrar aranıza geleceğim

11:42
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Leyla Aydemir davasında tutuklu amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
11:41
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası’nda yan yana Verdiği para servet değerinde
Ali Koç ile Brad Pitt Dünya Kupası'nda yan yana! Verdiği para servet değerinde
11:24
TBMM’de sandalye dağılımı değişti
TBMM'de sandalye dağılımı değişti
11:10
Atılan manşetler olay Bütün dünya A Milli Takım’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
10:59
Akılalmaz olay Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı
10:59
Özgür Özel’e Diyarbakır’da zılgıtlı karşılama
Özgür Özel'e Diyarbakır'da zılgıtlı karşılama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 12:07:19. #7.12#
SON DAKİKA: Hüseyin Dolu: Genç Şampiyonun Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.