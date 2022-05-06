Hüseyin Eroğlu: "Lig farklı bir boyut kazandı" - Son Dakika
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Hüseyin Eroğlu: "Lig farklı bir boyut kazandı"

06.05.2022 11:33

- Hüseyin Eroğlu: "Lig farklı bir boyut kazandı" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin son haftalarda farklı bir boyut kazandığını belirterek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Kocaelispor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

- Hüseyin Eroğlu: "Lig farklı bir boyut kazandı"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ligin son haftalarda farklı bir boyut kazandığını belirterek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Kocaelispor karşılaşmasından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Altınordu, 8 Mayıs Pazar günü Kocaelispor'a konuk olacak. Maç öncesinde kırmızı-lacivertli ekip, Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne hazırlıkları sürdürüyor. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve futbolcular Ali Emre Yanar ile Kürşad Sürmeli, Kocaelispor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu

Hüseyin Eroğlu: "Lig farklı bir boyut kazandı"

Son haftalarda alınan sonuçların ardından ligin farklı bir boyut kazandığını dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Kocaelispor deplasmanından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "9 takımı yakından ilgilendiren bir düşme hattı var. Her takım her takımı rahatlıkla yenebiliyor. Bizim de iki dışarıda bir tane de içeride maçımız kaldı. Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşma, her iki takımı da yakından ilgilendiriyor. Biz bu maçı kazanırsak büyük avantaj elde edeceğiz. Takıma ve oyuncularıma güveniyorum. İnşallah bu deplasmandan üç puanla döneriz" dedi.

Her maç final niteliğinde

Altınordu'nun başarılı kalecisi Ali Emre Yanar ise ligde kalan üç karşılaşmanın kendileri adına final niteliğinde olduğunu belirterek, "Pazar günü önemli bir karşılaşma oynayacağız. O maçta da her şeyimizi ortaya koyarak mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kürşad Sürmeli de Kocaelispor maçını bu sezonun en kritik karşılaşması olarak gördüklerini ifade etti. Tecrübeli oyuncu, "7-8 haftadır çok önemli maçlar oynuyoruz. Bundan önceki maçlarda oynadığımız gibi bu zorlu deplasmandan da en güzel sonuçla dönmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

İzmir ekibi, yarın sabah saatlerinde İzmir'den ayrılıp Kocaeli'ye giderek kampa girecek.

Hüseyin Eroğlu: Lig farklı bir boyut kazandı
Hüseyin Eroğlu: Lig farklı bir boyut kazandı
Hüseyin Eroğlu: Lig farklı bir boyut kazandı
Hüseyin Eroğlu: Lig farklı bir boyut kazandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Lig farklı bir boyut kazandı' - Son Dakika


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