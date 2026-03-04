Hyeon-gyu Oh durmak bilmiyor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra'dan geldi.
Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra Süper Lig'de çıktığı 4 maçın 3'ünde fileleri havalandırmayı başaran Oh, kupayı da boş geçmedi. Türkiye Kupası'nda da ilk kez boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, Rizespor mücadelesinde bulduğu golle 5 karşılaşmada 4 gole ulaşmış oldu.
