İBB Spor İstanbul, 1200 eğitime güncelleme eğitimi verdi

Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 1200 eğitmen ve 150 tesis yöneticisine 17 branşta 5 gün süren bir güncelleme eğitimi verdi.

İBB Spor İstanbul, 2024-2025 dönemi için hazırlıklarını tamamladı. 75 tesisi bulunan Spor İstanbul, eğitmen kadrosuna 5 gün süren güncelleme eğitimi verdi.

1200 eğitmene 17 branşta eğitim

2-6 Eylül arasında gerçekleştirilen Spor İstanbul Branş Güncelleme Eğitimleri'ne, 1200 eğitmen ve 150 tesis yöneticisi katıldı. Haliç Su Sporları Merkezi, IPA Florya Kampüsü ile Pendik, Çekmeköy ve Tuzla tesislerindeki eğitim programına katılan akademisyenler, ulusal/uluslararası federasyonların eğitim kurulu üyeleri, branş il temsilcileri ve spor uzmanları, 17 branştaki yeni yaklaşım ve uygulamaları anlattı.

"Fiziksel olarak aktif olan insan daha mutlu olur"

Açılış programında konuşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, çocukların sporla tanışması, egzersizin yetişkinlerinin hayatının bir parçası olması ve spor kültürünün yerleşmesi konusunda eğitmenlerinin büyük rol oynadığını söyledi.

Sporun insan hayatındaki önemini de anlatan Onur, "Yılda yüz bini aşkın çocuğa spor dersi veriyoruz. Genel olarak da fiziksel aktiviteyi artırmaya çalışıyoruz. Çünkü fiziksel olarak aktif olan insanlar daha mutlu olur. Daha mutlu insanlar da daha mutlu kentler demek. Biz esasen spor şirketi değil, bir sağlık şirketiyiz. Bu anlamda hepimizin çok önemli misyonu olduğuna inanıyorum" dedi.

Kadın eğitmen sayısı yüzde 43'e çıktı

İBB Spor İstanbul Akademi Müdürü Osman Kalyoncu da son 5 yılda kadın eğitmen sayısını artırdıklarına dikkat çekerek, "2019'da eğitmenlerimizin yüzde 64'ü erkek, yüzde 36'sı kadındı. Bugünse eğitmenlerimizin yüzde 57'si erkek, yüzde 43'ü kadın. 5 yılda kadın eğitmen sayısını yüzde 7 oranında arttı. Bu çok değerli bir rakam. Bu bizi çok daha güçlü yapıyor. En başta koyduğumuz hedef belgesiz antrenör bırakmamaktı. Bu hedefe de ulaştık. Önümüzdeki yıldan itibaren her eğitmenimizin en az ikinci kademe olmasını istiyoruz. Sonrasında hedef üçe doğru yol almak. Bütün amacımız sahada daha kaliteli eğitim yapmak ve yaptığımız eğitimin de dünya standardında konuşulur hale getirilmesidir. İyi ki İstanbul'a spor yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.

Spor okullarında daha çok oyun

Çocuk Koruma ve Antrenör Etiği, Spor Pedagojisi, Fiziksel Aktivite ve Çocuk Sağlığı, Fiziksel Uygunluğun Değerlendirilmesi, Fiziksel Aktivite ve Sağlık, Akademi Yazılım Sistem, Grup Fitness Temelleri ile branşların müfredat ve kurallarına dair birçok konuda verilen eğitimlerle, Spor İstanbul eğitmenlerinin bilgi ve becerileri güncellendi. Çalışmalarda eğitim politikaları, rehberler, prosedür güncellemeleri tanıtılırken, spor okullarında kullanılacak yazılım ve ölçüm modülleri de anlatıldı.

Spor İstanbul Branş Güncelleme Eğitimleri kapsamında yer alan spor dalları şöyle:

Atletizm

Badminton

Basketbol

Buz Pateni

Capoeira

Cimnastik

Deniz Küreği

Futbol

Hareket Egzersizi

Judo

Karate

Kungfu & Wushu

Okçuluk

Tekvando

Tenis

Voleybol

Yüzme - İSTANBUL