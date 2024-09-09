2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda J2 +90 kilogram kategorisinde şampiyon olmayı başaran milli judocu İbrahim Bölükbaşı, yurda döndü. Başarılı sporcu, Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandırırken, canlı yayınla bu anı paylaşan DHA Feed 2, izleyicilere büyük bir heyecan sundu.
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10.09.2024 02:06:37. #1.12#
SON DAKİKA: İbrahim Bölükbaşı Paralimpik Şampiyonu - Son Dakika
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