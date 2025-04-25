İbrahim Burhan Türkiye Şampiyonu

Denizlili yüzücü İbrahim Burhan, Antalya'da yapılan Açık Su Yüzme Şampiyonası 5000 m Serbest yarışında Türkiye Şampiyonu olarak Açık Su Türk Milli Takımına girmeye hak kazandı.

Denizlili sporcular, farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla Milli Takımlara adını yazdırmayı sürdürüyor. 22-25 Nisan tarihleri arasında Antalya Konyaaltı Su Sporları Kompleksi'nde düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonasında yarışan Denizlili genç sporcu İbrahim Burhan yarışmalara damga vurdu.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından geçen hafta sonu yapılan Yıldız Genç Açık Yaş Milli Takım Seçmelerinde 1500 metre serbest yarışlarında 16: 31.54 derecesi ile yarışmaları ilk sırada tamamlayarak milli takım kadrosuna seçilen İbrahim Burhan, adeta madalyalara ambargo koydu. Açık Su 5000 m. Serbest yarışlarında tüm rakiplerini geride bırakan Enka Kulübü lisanslı sporcusu İbrahim Burhan, altın madalyanın sahibi oldu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başar'ın yetiştirdiği 14 yaşındaki yüzücü İbrahim Burhan, gerek Denizli gerekse Türk Sporu için son dönemin yıldız sporcularından biri oldu. Genç sporcu bu performansıyla Macaristan'da yapılacak Central European Meet Yarışları'nda ve Portekiz'de gerçekleşecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Denizlili genç sporcu İbrahim Burhan ve antrenörleri Yusuf Başar ile Çiğdem Ekmekçi'yi tebrik eden Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuların elde ettiği başarılı sonuçlardan dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Başarının tesadüf olmadığını; azim, emek ve disiplinli çalışmaların sonucu olduğunu belirten Erdoğan, Macaristan'da ve Portekiz'de gerçekleşecek uluslararası yüzme yarışmalarında Denizlili Milli Sporcuya başarılar diledi. - DENİZLİ