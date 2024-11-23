İbrahim Hacıosmanoğlu\'na Ali Koç ile verdiği koltuk pozu soruldu

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu Türk futbolunun gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"BİZ MİSAFİRİ RAHAT KOLTUKTA OTURTURUZ"

Ali Koç ile çekildikleri ve büyük tartışma yaratan fotoğraf hakkında da açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Bu koltuk fotoğrafı çok konuşuldu. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ali Bey'in evinde yemek yendi dediler. Evet Ali Bey'in eviydi ama Ali Ağaoğlu'nun eviydi. Ben oraya 5 şampiyon takımın başkanını davet ettim. Hasan Başkan'ın bir rahatsızlığı vardı gelemdi. Dursun Başkan'ın da Galatasaray'ın maçı olduğu için gelemedi. Takıma konuşma yapacağını söyledi. Göksel Başkan ile Ali Başkan geldi görüşmeye. Orada ev sahibi benim. Biz misafiri rahat koltukta oturturuz. Bel ağrım var evet ama bunun altında bir şey aramanın kimseye faydası yok. Ne güzel ağa gibi oturmuşum. Ellerim belimde. Bunu konuşmak saçmalık. Bel ağrım da var. Aynı koltuktan bir tane daha var. Onu çeker otururdum" şeklinde yanıt verdi.

İşte o poz;