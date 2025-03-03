İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu

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Galatasaray'da Cuesta'nın son maçta neden olduğu penaltı sonrası başkanvekili İbrahim Hatipoğlu yoğun eleştirilere maruz kaldı. Taraftarlar Hatipoğlu'nu istifaya çağırırken, Hatipoğlu'nun bir soruya verdiği tepkisiz yanıt gündem oldu. Hatipoğlu, ''Cuesta konusunda size çok tepkiler var. Galatasaray taraftarlarına bir şey söylemek ister misiniz?'' sorusuna başını öne eğerek cevap vermedi.

03.03.2025 12:56
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Süper Lig devi Galatasaray'da eleştirilen Cuesta ile ilgili bir soru üzerine başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'nun yaptığı hareket gündem oldu.

8 milyon euro bonservis ödenen bu transfer konusunda taraftarlar Hatipoğlu'nu istifaya çağırmıştı. Hatipoğlu ise "Cuesta'yı sahada görürsünüz" açıklamasını yapmıştı.

SORUYA CEVAP VEREMEDİ

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçta da Cuesta neden olduğu penaltı nedeniyle büyük tepki topladı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu'na Ekol TV muhabiri tarafından, "Cuesta konusunda size çok tepkiler var. Galatasaray taraftarlarına bir şey söylemek ister misiniz?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Soruya cevap vermeyen Hatipoğlu'nun başını öne eğdiği görüldü. Sosyal medyada da bu transfer yine sorgulanmaya başladı.

İbrahim Hatipoğlu\'nu zora sokan Cuesta sorusu

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu'nu zora sokan Cuesta sorusu - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • 263471+×÷:
    hayret !! onu da ali koç bize zorla aldirdı dememiş neyseki.?? 47 7 Yanıtla
  • My Way:
    SonDakika fener fanatizmi yapmayı bırak 7 29 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    Okan buruk defolup gitsin dakika 90 uyuncu degıstırıyor 18 7 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Pastadan kupa yemeye devam etsinler.mayısta görüşürüz 11 1 Yanıtla
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