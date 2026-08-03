İbrahim Kaya'nın A Milli Takım Hayali - Son Dakika
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İbrahim Kaya'nın A Milli Takım Hayali

İbrahim Kaya\'nın A Milli Takım Hayali
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Corendon Alanyasporlu İbrahim Kaya, A Milli Takım formasını giymek istediğini belirtti.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un futbolcusu İbrahim Kaya, hayalinin A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi.

Sezon hazırlıklarının ikinci etabını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren turuncu-yeşilli ekibin 25 yaşındaki oyuncusu İbrahim Kaya, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kamp çalışmalarının taktik ağırlıklı ve yoğun tempoda geçtiğini dile getiren İbrahim Kaya, geçen sezon Süper Lig'deki ilk yılında 6 gol attığına dikkati çekerek "İstediğim gol sayısı değildi ama ilk seneme göre yine şükrediyorum. Bu sezon hem oyun hem de istatistik anlamında kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum. İnşallah bunu başaracağıma yürekten inanıyorum." dedi.

Takımdaki forma rekabetinin başarıyı artıracağını aktaran İbrahim, "Hocamız forma konusunda elinden geldiğince adil davranıyor. Benim oynadığım bölgede de gerçekten kaliteli isimler var. Ne kadar rekabet olursa hem takım hem de oyuncular için o kadar faydalı olur. Bunun başarı getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Hedefler ve açlık hiç bitmiyor"

Futbol kariyerinde alt liglerden Süper Lig'e uzanan zorlu bir süreç yaşadığını anlatan İbrahim, şöyle devam etti:

"İlk geldiğimde bu ligde iz bırakacağıma inanıyordum. Geçen sezon kendimi gösterdiğimi düşünüyorum ama hedefler ve açlık hiç bitmiyor. Bu sezon daha fazlasını yapmak zorundayım. Süper Lig'de her şey daha profesyonel ilerliyor. Alt liglerde ise saha dışındaki etkenlerle mücadele etmek de zorunda kalıyorsunuz. Genç yaşta bunların hepsini yaşadım. Mental anlamda güçlü kalabilmek bugünlere ulaşmamda çok önemliydi."

Hakkında çıkan transfer haberlerine de değinen İbrahim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakkımda transfer haberleri çıkıyor. Bu bir futbolcu için gurur verici ama bir yandan da konsantrasyon kaybı oluşturabiliyor. Kulübümle sözleşmem var. Elbette benim de hayallerim var ama öncelikli hedefim A Milli Takım formasını giyebilmek. Resmi bir durum yok. Bir kulübün ilgisi olduğunu biliyorum ama kulübüm ne derse o olur. Ben sadece kulüplerin anlaşmasını bekliyorum. Takımın ismini vermem doğru olmaz ama öncelikli hayalim A Milli Takım formasını giyebilmek."

Kaynak: AA

İbrahim Kaya, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Kaya'nın A Milli Takım Hayali - Son Dakika

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