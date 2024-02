İbrahim Öztürk, Türkiye\'deki tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan 42 yaşındaki deneyimli oyuncu

Spor

Türkiye'deki tüm profesyonel liglerde şampiyonluk yaşayan 42 yaşındaki deneyimli oyuncu İbrahim Öztürk, kariyerini TFF 3. Lig ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'da sürdürüyor.

Futbola 1999 yılında Kayseri'deki amatör takımlardan Kocasinan Yemliha Belediyespor'da (Belsinspor) başlayan deneyimli stoper, burada kısa süre oynadıktan sonra yine amatör küme ekiplerinden Polisgücü'ne transfer oldu.

Profesyonel kariyerine 2002'de Kayseri Erciyesspor'da başlayan İbrahim Öztürk, daha sonra Karamanspor, Kırıkkalespor, Altay, Bursaspor ve Sivasspor formalarını giydi.

İbrahim Öztürk, kariyeri boyunca 2003-2004 sezonunda Karamanspor ile TFF 3. Lig, 2017-2018 sezonunda Altay ile TFF 2. Lig, 2016-2017'de Sivasspor, 2020-2021'de Altay ile TFF 1. Lig ve 2009-2010'da Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Sezona Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da başlayan İbrahim Öztürk, ocak ayında TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden memleketinin takımı Talasgücü Belediyespor'a transfer oldu.

Kariyerinde bugüne kadar 569 resmi maça çıkan İbrahim Öztürk, TFF 3. Lig'in 19. haftasında yarın Gümüşhane Sportif Faaliyetler karşısında 570. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

"Her şampiyonluğun değeri farklıydı"

İbrahim Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbola başladığı günden itibaren çok çalıştığını söyledi.

Futbol hayatı boyunca farklı duygular yaşadığını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Bütün liglerde şampiyonluk yaşamak benim için onur verici bir olay. Her şampiyonluğun değeri farklıydı. Gittiğim her takımda başarıya inandım, çalıştım, hep mutlu oldum. Çalışma ve istek olursa sonu başarı oluyor. Hiçbir şampiyonluk kolay elde edilmiyor. Bu süreçler benim için çok kolay geçti diyemem ama her şampiyonluğumda takımımızla inandık ve başardık. Şampiyonluk sonuçta tek kişiyle gelen bir başarı değil. Tüm camianın hatta kentin kenetlenmesiyle gelen bir başarı. Ben bunları yaşadım. Süreçler zor olsa da sonu şampiyonlukla bittiği için gurur verici bir olay."

İbrahim Öztürk, kariyerini ne zaman sonlandıracağıyla ilgili henüz bir karar vermediğini dile getirdi.

"Biz futbolla büyüdük"

Fiziki açıdan kendisini eksik hissetseydi futbolu daha önceden bırakabileceğini vurgulayan İbrahim Öztürk, şunları kaydetti:

"Her sezon öncesinde oynayabileceğimi düşündüğüm için devam ediyorum. Türkiye'de eskiden 30'u geçtiğiniz zaman yaşlı futbolcu, 25 öncesi genç futbolcu diye bir algı vardı. Yani bir Türk futbolcu 5 yılda ne yaparsa onunla anılıyordu. Şimdi genç oyunculara çok ciddi önem veriliyor. Ben de bu süreci biraz daha uzatmak istedim. Son transferimde bile yaşın öneminin olmadığını, her zaman, her türlü şartta transfer olunabileceğini gösterdim. Lig farklılıkları olabilir ancak önemli olan devamlılıktır. Benim durumum diğer oyunculara da örnek olur diye umut ediyorum çünkü sevdiğimiz bir iş, kopamıyoruz, biz futbolla büyüdük. Futbolda her türlü duyguyu yaşadım ancak ilerleyen yaşta halen devam edebilme duygusu çok daha farklı."

"Başarı 3 şarta bağlı"

İbrahim Öztürk, 42 yaşında halen yeşil sahalarda olmasını 3 nedene bağlayarak, "İyi antrenman, iyi uyku ve iyi beslenme. İnsan bu 3 şeye dikkat ederse sonrası kendiliğinden geliyor. 'Bu yaşta nasıl oynuyorsun?' diyenler oluyor. Yeri geliyor maçın sonunda hiç yorulmadığım günler oluyor. Vücuda ne kadar bakarsan o kadar karşılığını alıyorsun." ifadelerini kullandı.

Talasgücü Belediyespor'a transferine değinen İbrahim Öztürk, takımın ligde kalıcı olmasına katkı için mücadele verdiğini vurguladı.

"Bursaspor'a çok üzülüyorum"

Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Bursaspor'un durumuyla ilgili de İbrahim Öztürk, "Üzülerek takip ediyorum. Benim Bursaspor'da 7 yılım geçti. Halen Bursa'ya gidip geliyorum. Görüştüğüm çok arkadaşım var. Bursaspor hak etmediği bir süreci yaşıyor. Bursa gibi bir futbol şehrinin takımının, belli bir başarıya ulaştığımız takımın bu duruma düşmesine çok üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.