İbrahim Sönmez, Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Finalleri\'nde İkincilik Elde Etti

Kütahya Belediyespor'un genç güreşçisi İbrahim Sönmez, Anadolu Yıldızlar Ligi kapsamında düzenlenen Grekoromen Güreş Türkiye Yarı Finalleri'nde gösterdiği performansla büyük bir başarıya imza attı.

Uşak'ta gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap Yarı Final Müsabakaları'nda 57 kilogramda mindere çıkan Sönmez, rakipleri karşısında sergilediği azimli mücadelenin ardından ikincilik derecesi elde ederek, Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Başarılı sporcu, 11-13 Ağustos 2025 tarihlerinde Manisa'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri'nde hem Kütahya'yı hem de Kütahya Belediyespor'u temsil edecek.

Kulüp yönetimi, genç sporcuyu, emeği geçen antrenörleri ve teknik ekibi tebrik ederek, Türkiye Finalleri'nde başarı dileklerini iletti. - KÜTAHYA