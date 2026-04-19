İbrahim Tataroğlu Avrupa Judo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

19.04.2026 17:18
Gürcistan'da düzenlenen 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Tataroğlu, bronz madalya kazandı.

Tiflis Olimpik Spor Sarayı'ndaki şampiyonanın dördüncü ve son gününde 78 kiloda Tuana Gülenay ile +100 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Münir Ertuğ, tatamiye çıktı.

Milli judocu İbrahim Tataroğlu da ikinci turdan başladığı turnuvada, rakibi Avusturyalı Movli BorchashvilliI'yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ev sahibi sporcusu Guram Tushishvili ile karşılaşan İbrahim Tataroğlu mağlup olarak repesaj maçına kaldı.

Bronz madalya yolunda Almanyalı judocu Erik Abramov'u ilk repesaj maçında yenmeyi başaran İbrahim Tataroğlu, ikinci repesaj karşılaşmasında ise Polonyalı Grzegorz Teresinski'yi de mağlup ederek büyükler kategorisinde Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.

Aynı kiloda yarışan ay-yıldızlı sporculardan Münir Ertuğ ise ilk turda Alman rakibi Losseni Kone'ye yenilerek elendi.

Organizasyona ikinci turdan başlayan milli judocu Tuana Gülenay, bu turda Alman rakibi Julie Hoelterhoff'ye mağlup olarak şampiyonayı tamamladı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
